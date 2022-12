Un chat maltraité se bat désormais pour perdre du poids, recouvrer la santé et commencer une nouvelle vie

Privé de ses griffes et souffrant d’obésité, un chat passé par 2 refuges après son sauvetage est prêt à passer à une nouvelle étape, celle de son adoption. Le félin a tout pour rendre une famille heureuse.

Augustus Gloop est un adorable chat noir et blanc sénior qui a eu une vie compliquée, mais qui peut désormais en commencer une autre, bien plus heureuse. Son histoire est rapportée par FOX News.

Son nom n’aura sans doute pas échappé à celles et ceux qui ont vu le film « Charlie et la Chocolaterie », puisque c’est celui de l’un de ses personnages. Le félin a été nommé ainsi en raison de son embonpoint, qui n’est d’ailleurs pas le seul mal dont il souffre.



Best Friends Animal Society

Il avait, en effet, été dégriffé, et avait perdu la majeure partie de sa dentition. Augustus Gloop avait également les yeux infectés au moment où on l’avait retiré à son ancienne famille pour le confier au refuge de la Magic Valley Society à Twin Falls dans l’Idaho en octobre 2022.

Par la suite, le chat avait été transféré au refuge Best Friends Animal Society à Salt Lake City, dans l’Utah.

C’est donc dans cette structure d’accueil qu’il se trouve actuellement et continue de se remettre de ses traumatismes. Augustus Gloop a été soumis à un régime alimentaire spécifique pour lui permettre de perdre du poids et préserver sa santé rénale.

« Un gentil géant »

Au refuge, on le décrit comme « un gentil géant avec un cœur encore plus grand ! ». Il a l’habitude d’agiter ses pattes avant pour exprimer sa joie et apprécie les siestes sous les couvertures. Les bénévoles indiquent aussi qu’il est timide avec les étrangers, mais se rapproche volontiers d’eux lorsqu’ils lui laissent le temps de les connaître. Enfin, il s’entend très bien avec les enfants.

Best Friends Animal Society

A la Best Friends Animal Society, on espère lui trouver une famille qui sache lui donner tout l’amour qu’il mérite et l’aider à poursuivre sa convalescence.