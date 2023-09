Un chat "inadoptable" lance le plus merveilleux des regards à son humaine (vidéo)

Etiqueté comme non adoptable au refuge où il avait passé plus de 3 mois, un chat appelé Finn a fini par vaincre les stéréotypes entourant sa couleur de pelage. Une jeune femme l’a, en effet, adopté et il mène ainsi la vie heureuse qu’il mérite grâce à elle. Le félin lui en est grandement reconnaissant et lui témoigne sa gratitude à sa manière.

Les chats à la robe noire qui vivent dans les refuges ont généralement plus de mal que les autres à trouver des adoptants. Leurs séjours sont donc plus longs, et plus le temps passe, plus leurs chances s’amenuisent rapidement car ils prennent, en plus, de l’âge.

Finn est justement un félin au pelage noir, mais après très exactement 102 jours d’attente en structure d’accueil, il a fini par rencontrer son âme sœur.

Il a, en effet, été adopté par une jeune femme se faisant appeler KJ. D’après le récit livré par cette dernière et relayé par Parade Pets, le félin était considéré comme « inadoptable » au refuge. Elle n’en a pas précisé la raison, mais la couleur de son poil y était très probablement pour quelque chose.

« Quand tu adoptes un chat non adoptable et que personne ne te regarde comme lui le fait », peut-on lire dans une vidéo adorable qu’elle a récemment partagée sur le compte TikTok qu’elle consacre à Finn, « @sirfinnusa ».



@sirfinnusa / TikTok

Une séquence où on voit le chat blotti contre elle et lui adressant le plus affectueux des regards. Une attitude qui en dit long sur l’attachement et l’amour qu’il porte à celle qui lui a ouvert son cœur et les portes de son foyer, ainsi qu’à la gratitude qu’il éprouve à son adresse.

« Un cœur d'or pur »

L’histoire de Finn vaut donc autant le détour que ces quelques secondes de pure tendresse. Ce n’est pas un hasard si cette vidéo mise en ligne le 21 août totalise déjà des centaines de milliers de vues sur le réseau social.

Nombreux ont été les internautes à commenter le post, faisant part de leur admiration et partageant leurs expériences personnelles avec les chats noirs. Ceux-ci ont « un cœur d'or pur et sont les plus doux », a écrit Coastal Babe. Pour Xylaria Anacronica, ces créatures « sont juste des anges ». « Les chats noirs sont les plus câlins et les plus affectueux », estime Ryan2-D2.