Un chat errant se laisse convaincre d'entrer chez une âme bienveillante et sa vie bascule

Un chat des rues nommé Chris a eu la bonne idée d’entrer chez une personne qui voulait à tout prix l’aider à changer de vie et c’est justement ce qui s’est produit. Une association l’a pris en charge, puis s’est employée à lui trouver le foyer idéal.

A New York, une dame avait l’habitude de nourrir et soigner les chats errants de son quartier. Elle avait récemment remarqué l’arrivée d’un nouveau membre au sein de cette colonie féline. Le matou en question se montrait très amical, ce qui avait amené sa bienfaitrice à penser qu’il avait probablement déjà eu une famille par le passé.



Ridgewood Rescue

Après avoir contacté l’association locale Ridgewood Rescue à son sujet, elle est parvenue à le convaincre d’entrer dans son appartement en lui ouvrant la fenêtre. Quelques friandises et caresses sous le menton lui ont rapidement permis de se sentir à l’aise auprès d’elle.



Ridgewood Rescue

Elle s’est occupée de lui jusqu’à l’arrivée de l’équipe de Ridgewood Rescue. « Lorsque nous sommes venus le chercher, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un mâle castré, sans puce d’identification et qui avait clairement eu une maison, raconte Heather Glassberg, membre de l’association, à Love Meow. Il était super gentil et sympathique ».

L’organisation s’est renseignée dans le quartier et a placardé des affichettes, mais personne ne semblait connaître ce chat, qui a reçu le nom de Chris. Il a alors été placé en famille d’accueil.



Ridgewood Rescue

Affectueux à souhait, ravi de recevoir attention et nourriture à volonté, Chris avait toutefois un petit problème ; il avait du mal à utiliser la litière. Sa mère d’accueil et l’association ont essayé différentes stratégies (divers types de litières, phéromones, vétérinaire, comportementaliste…), mais rien n’y faisait.

« Nous avons trouvé la meilleure option pour Chris »

Heather Glassberg et ses collègues ont finalement conclu qu’il serait inutile de chercher à le changer. Il avait l’habitude de faire ses besoins dehors et la solution idéale était qu’il vive dans une ferme ou quelque chose dans le genre.



Ridgewood Rescue

Les bénévoles l’ont finalement trouvé, ce foyer parfait pour Chris. Une dame habitant une zone semi-rurale dans le Massachussetts cherchait justement à adopter un chat après la disparition du sien. Le félin décédé disposait d’un grand jardin qu’il partageait avec le chien de la famille.

« Après avoir discuté avec elle, nous savions que nous avions trouvé la meilleure option pour Chris, dit Heather Glassberg. Nous avons apprécié son honnêteté et son dévouement à rendre la situation aussi sûre que possible. Elle était prête à accepter qu'il puisse avoir des accidents de propreté à l'intérieur ». Il s’est avéré par la suite qu’il n’en avait plus eu du tout. Il « utilisait très bien son bac à litière », poursuit la bénévole.

A lire aussi : Elle parcourt le site d'un refuge en quête d'un chat à adopter et y reconnaît celui qu'elle a perdu 8 ans plus tôt



Ridgewood Rescue

Chris, qui s’appelle désormais Felix, mène une vie heureuse aux côtés de son ami canin, de leur maîtresse, mais aussi et surtout la petite-fille de cette dernière avec laquelle des liens très forts se sont tissés.