Un chat errant qui dormait sous des escaliers et ne faisait confiance à personne découvre la chaleur d'un foyer

Maigre et malade, un chat errant prenait systématiquement la fuite quand on essayait de lui venir en aide. Une situation qui avait duré de longues années, mais qui a pris fin grâce à la mobilisation de personnes au grand cœur et d’une association.

A Montréal, un chat errant menait une vie des plus rudes depuis des années, affrontant quotidiennement la faim, le froid, la peur et la maladie, raconte Love Meow. Un habitant s’en était rendu compte et avait essayé de l’aider, mais le félin était trop craintif pour le laisser approcher. L’homme avait alors pris l’habitude de lui laisser à manger, puis lui avait fabriqué un petit abri improvisé, installé sous un escalier.



Une autre personne avait remarqué ce chat et décidé de venir à son secours en le voyant couché sur le sol, à côté de son abri. Karoline avait découvert sa cachette, qui était peuplée de mouches et dont émanait une très mauvaise odeur. L’animal devait à tout prix être soigné et arraché à cette souffrance.



Karoline a appelé Nadia, bénévole pratiquant la méthode de « capture-stérilisation-retour », à l’aide. En arrivant sur les lieux, cette dernière a pu constater à quel point le félin était mal en point. Il présentait notamment des cicatrices aux oreilles consécutives à des gelures et avait la tête baissée quand il marchait.

Nadia a passé des heures à essayer de gagner sa confiance. L’aide de l’homme qui le nourrissait lui a été précieuse sur ce point. Le chat a enfin pu être pris en charge par l’association locale Chatons Orphelins Montréal.



Emmené au refuge, le quadrupède, que les bénévoles de l’organisation ont appelé Ferdinand Bullion, a d’abord été vu par les vétérinaires. Son âge a été estimé à 8 ans. Il souffrait de maigreur, d’infections buccodentaires, de maladies de la thyroïde et gastriques, et était positif au FIV (« Sida du chat »).



« Il a vécu le pire et mérite le meilleur »

Ferdinand Bullion a ensuite subi une opération pour le retrait de ses dents infectées, avant d’être tondu, car son poil était très sale et emmêlé. Enfin débarrassé de ces douleurs qui l’accablaient depuis si longtemps, il a commencé à se détendre. Il a aussi beaucoup dormi. Peu à peu, son état global s’améliorait, il regagnait du poids et son pelage repoussait grâce aux traitements.

Le chat a été confié à Alvin et Morgan, famille d’accueil bénévole pour Chatons Orphelins Montréal. Auprès du couple, Ferdinand Bullion a progressivement appris à faire confiance aux humains. Il a même pris l’habitude de réclamer des caresses et s’est lié d’amitié avec les autres chats de la maison.





« Ferdinand Bullion a vécu le pire et mérite le meilleur à présent, indique Céline Crom, fondatrice de l’association. Il cherche une famille aimante avec un canapé confortable pour lui et le chérira pour toujours ».



