Un chat errant et trempé réclame désespérément l’hospitalité aux employés d’une entreprise (vidéo)

Une employée d’une entreprise américaine, ne s’attendait pas à recevoir de la visite alors qu’elle travaillait. Lors d’un soir pluvieux en mars, un chat transi de froid et en mauvaise santé a miaulé à la porte de son bureau.

Kay n’a pas résisté aux miaulements désespérés du félin errant, la suppliant de le laisser entrer. La jeune femme a immédiatement contacté sa colocataire, Lauren Keim, pour lui prêter main forte, relate Lovemeow. Cette dernière a ramené l’animal à la maison pour lui donner un bain. Elle l’a ensuite laissé explorer son nouvel abri. Maigre, déshydraté et affamé, Lauren lui a apporté les aliments et les soins nécessaires à son bon rétablissement. Le chat s’est immédiatement pelotonné contre sa bienfaitrice et s’est assoupi, serein. « Je savais alors qu’il était à moi », a confié Lauren. « J’ai l’impression qu’il m’a choisie ».

© Lovemeow / Youtube (capture d'écran)

Le chat a trouvé une nouvelle famille pour s'occuper de lui

Le nouveau compagnon du foyer, âgé entre un et 3 ans, a été nommé Chuck en l'honneur du directeur de la société où il a été trouvé. Le vétérinaire a découvert que le petit protégé des jeunes femmes avait les membres mal en point. Sa patte avant souffrait d’un abcès, tandis que l’une de ses pattes arrières était cassée. Une amputation a dû se révéler inéluctable pour le sauver et lui assurer une meilleure qualité de vie. « Il s’adapte à la vie avec trois pattes après son opération, mais il se déplace plus vite maintenant que lorsque nous l’avons trouvé », a assuré sa mère adoptive.

© Lovemeow / Youtube

Après une existence vagabonde et difficile, Chuck guérit au fil des jours et se montre extrêmement câlin envers sa nouvelle propriétaire. « […] J’ai l’impression que tout ce qu’il voulait, c’était se sentir en sécurité et aimé », a affirmé Lauren. « Je suis heureuse qu’il m’ait choisie pour lui fournir cela. »