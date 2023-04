Un chat errant et blessé se fraye un chemin vers un lieu stratégique pour demander de l’aide (vidéo)

Le lundi 27 mars dernier, une vidéo retransmise par Orhangazi TV devenait virale sur les réseaux sociaux. Elle illustrait un petit chat roux, en train de traverser une rue et d'avancer difficilement vers le trottoir d’en face. L’animal avait été blessé à la patte et présentait une légère boiterie, comme le rapporte The Dodo.

Une destination bien précise

Jusqu’ici, rien de très surprenant ! C’est en réalité la suite de la vidéo qui a laissé bon nombre d'internautes sans voix. Au bout de quelques secondes, après avoir esquivé une voiture et enjambé quelques passants, on constate que le fameux félin s’est en fait dirigé vers un lieu stratégique : la clinique vétérinaire de Duru, où il a probablement su qu’il serait soigné pour sa blessure ! Et sans surprise, le matou avait frappé à la bonne porte…

La scène, qui s’est déroulée en fin de matinée, a été immortalisée par des caméras de surveillance :

Les équipes de la clinique sont restées scotchées en constatant l’arrivée de ce pauvre matou, et n’ont bien sûr pas hésité à lui venir en aide. « Ils sont immédiatement intervenus pour le soigner. Nous avons appris que le chat, qui a été traité dans le centre en question, était en bonne santé », se sont exprimés les services d’Orhangazi TV.

Duru Veterinary Clinic

A lire aussi : Un couple en vacances en Grèce se prend d’affection pour un chat errant, et se donne pour mission de l’adopter en Angleterre (vidéo)

Cette petite boule de poils a-t-elle eu un incroyable coup de chance, ou alors tout simplement une idée de génie ? Tous les spectateurs semblent être divisés sur ce sujet ! L’essentiel, c’est que ce chat ait reçu l’aide dont il avait besoin. Aujourd’hui, il continue de se reposer à la clinique vétérinaire de Duru, et il sera probablement proposé à l’adoption dans les prochains jours, une fois remis de sa blessure.