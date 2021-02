Un chat en quête d'une famille a été ramené 3 fois au refuge

Pour l’équipe de la RSPCA de Burton upon Trent, le profil idéal de son prochain propriétaire serait un homme jeune , sans enfant ni animaux de compagnie . Il devra également respecter son caractère indépendant .

S’il peut être fougueux par moments, « c’est un garçon bavard et de bonne humeur 98 % du temps », peut-on également lire sur ce post.

« Oscar est un bon compagnon, il est extraverti, aventureux et amical. Il ronronne avec enthousiasme quand il nous voit le matin. Il est loin d'être timide ou nerveux avec les gens », indique le refuge dans une publication Facebook accompagnée d’une vidéo .

Décrit comme affectueux et joueur , le chat peut, à de rares occasions, faire preuve d’un soupçon d’ agressivité ou se montrer imprévisible , mais pas plus que ses congénères .

Le félin âgé de 10 ans ne manque pourtant pas de qualités . La dernière famille à l’avoir adopté semblait très enthousiaste en le rencontrant. Ce qui ne l’a pas empêchée de rapporter Oscar à Hillfield quelques mois plus tard. Les 2 précédents adoptants en avaient fait de même, sans fournir d’explication quant à leur décision.

Oscar et les gens qui s’occupent de lui au refuge ont vécu une nouvelle grande déception , comme le raconte Valuable Stories . Pour la 3 e fois depuis son arrivée au centre Hillfield de la RSPCA, à Burton upon Trent dans le comté du Staffordshire (Centre-sud de l’Angleterre), le chat a été ramené après une adoption avortée .

