Un chat en demande d'affection peine à séduire les adoptants potentiels et voit son séjour s'éterniser au refuge

Il y a quelques mois, Georgie errait encore dans les rues à la recherche de nourriture. Depuis, il a été sauvé par 2 associations américaines : le Gloucester County Animal Shelter (GCAS) ainsi que le Community Cat Club (CCC). Malheureusement, cela fait 6 mois que le félin ne suscite pas l’intérêt des adoptants potentiels, rapporte Love Meow.

Un charme qui n’opère pas

Ce « très beau et grand garçon de 3 ans » a pourtant beaucoup de charme, comme l’ont confié les bénévoles du CCC. « Il a une petite inclinaison permanente de la tête. Cela ne le gêne pas et ne nécessite aucun traitement, mais cela le rend très mignon. »

Community Cat Club / Facebook

Georgie a été placé en famille d’accueil, puis en refuge. Le chat de 15 kilos a longtemps attendu que la famille idéale se présente à lui. Chaque jour, il saluait tous ceux qui lui rendaient visite, et tentait de les séduire en se frottant contre leurs jambes ou en leur donnant de petits coups de tête…

Community Cat Club / Facebook

Malheureusement, cela ne suffisait pas. « Il est devenu le seul chat du centre d’adoption, car tous les autres avaient été adoptés. Nous ne comprenons pas comment il a pu être négligé. C’est le plus gentil des chats », déplorent les membres du CCC.

Une patience récompensée

C’est au bout de 6 mois d’attente que Georgie a réalisé son vœu le plus cher : trouver la famille parfaite. Un jour, un homme a fait plus d’une heure de route pour venir le rencontrer au refuge. Il avait entendu parler de son histoire quelques jours plus tôt, et en avait été profondément touché.

Community Cat Club / Facebook

En un instant, ce fut « le coup de foudre » entre Georgie et son nouveau papa. Le félin est monté en un rien de temps sur les épaules de son humain préféré, et a décidé de faire de lui son maître éternel. Une scène inoubliable aux yeux des bénévoles !

Community Cat Club / Facebook

Aujourd’hui, Georgie est le roi de son nouveau royaume et se délecte de cette seconde chance. Il partage son quotidien avec une sœur féline, contre laquelle il se blottit tous les jours et avec laquelle il joue inlassablement. Une fabuleuse aventure qui ne fait que commencer.