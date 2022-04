Un chat élit domicile dans une bibliothèque universitaire et fait le bonheur des étudiants

La star incontestée de la bibliothèque universitaire de Lyon est un adorable chat appelé Robert. C’est le félin lui-même qui a choisi d’en faire sa maison depuis 5 ans. Les étudiants et les membres du personnel lui offrent énormément d’attention et d’affection.

La Bibliothèque universitaire Éducation Croix-Rousse à Lyon est le foyer que s’est choisi un chat à la robe tigrée et que tout le monde appelle Robert. Les habitués de cet établissement croisent souvent l’animal alors qu’il déambule tranquillement entre les rayonnages, s’accorde une petite sieste sur un fauteuil ou partage le déjeuner des étudiants.



Bibliothèque Universitaire UCBL Lyon 1 / Facebook

Robert est devenu, en quelque sorte, la mascotte de la bibliothèque universitaire lyonnaise. Un nom qui lui a été « donné par la première promotion d’étudiants qu’il a rencontrée », explique Julie Tardy, responsable communication de l’Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), à 30 Millions d’Amis.

De multiples noms proposés, mais il s’appelle toujours Robert

Un concours avait pourtant été lancé sur Instagram pour lui trouver un nouveau nom, et différentes propositions avaient été données. Toutefois, le chat s’appelle toujours Robert.

Âgé de 10 ans environ, le paisible félin vit à la bibliothèque depuis 2017. On ne sait pas grand-chose de sa vie passée. Il n’était pas identifié à son arrivée 5 ans plus tôt. « On pense qu’il a été abandonné », indique cependant Julie Tardy.

Très apprécié des étudiants, il l’est tout autant du personnel, dont un membre en particulier qui s’est pris d’affection pour lui et s’en occupe.

Sa popularité s’exprime largement au-delà des murs de la bibliothèque universitaire, notamment en raison des photos de lui régulièrement prises sur les lieux et partagées sur les réseaux sociaux.

Robert a même fait l’objet d’un reportage de BFM Lyon début mars :

