Un chat disparu la veille est finalement localisé dans un égout, une opération de sauvetage délicate commence

Travaux publics et pompiers ont travaillé de concert pour porter secours à un chat en détresse. En fugue, l’animal a été retrouvé le lendemain au fond d’un conduit d’évacuation. Le faire sortir de là en toute sécurité nécessitait donc des moyens bien spécifiques.

Un chat ayant tardé à rentrer auprès de sa famille a pu être localisé le jour suivant, avant d’être secouru alors qu’il était coincé dans un égout. Le récit de ce sauvetage a été rapporté par The San Luis Obispo Tribune le mercredi 16 novembre.

Le félin en question est un mâle répondant au nom de Norman et possédant une belle robe noir et blanc. Son propriétaire avait constaté sa disparition du domicile familial le mardi 15 novembre, mais pensait initialement qu’il vagabondait dans le quartier et qu’il allait finir par retrouver le chemin de la maison.

Le lendemain matin, l’animal n’était toujours pas rentré. Inquiet, son humain s’est lancé à sa recherche. Il a fini par le retrouver, mais il lui était impossible de le récupérer. Le chat se trouvait, en effet, dans un égout servant à l’évacuation des eaux pluviales non loin de chez lui à Pismo Beach, dans le comté de San Luis Obispo en Californie.

« A un moment donné, [le propriétaire] a essayé de l’attirer dehors avec des friandises pour chat », relatait Toni Davis, porte-parole du Département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire), que le maître a appelé.

« Heureux et en bonne santé »

Une équipe du Cal Fire est arrivée sur les lieux à 9h30. Elle a été rejointe par des agents des travaux publics.



Ils ont commencé par retirer un pan de la grille recouvrant la bouche d’évacuation. Ce qui leur a permis d’avoir accès à l’emplacement du chat. Ils ont ensuite pu se saisir du quadrupède et le faire remonter à la surface pour le remettre à son propriétaire.

« Norman est heureux et en bonne santé », déclarait Toni Davis à l’issue de l’opération, qui s’est donc soldée par un succès et a duré une demi-heure.

