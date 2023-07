Un chat coincé sur un tronc d'arbre flottant au beau milieu d'une rivière appelle désespérément à l'aide

Au Texas, un chat s’est retrouvé pris au piège au milieu d’une rivière. Il a été vu sur une bûche charriée par le courant et risquait de tomber à tout moment. Un officier du service animalier local s’en est aperçu et est passé à l’action.

Un chat qui risquait de se noyer dans une rivière a été sauvé de justesse, rapportait KSAT le jeudi 20 juillet.

Les faits se sont déroulés à Seguin, ville du Texas (Etats-Unis) située à 40 kilomètres à l’est de San Antonio.

Jeudi matin, l’officier Brendon Moore, du service de contrôle des animaux de Seguin (Seguin Animal Services), n’a pas hésité à intervenir ni à se mouiller pour porter secours au félin en question.

Le chat à la robe noire se trouvait sur un tronc d’arbre qui flottait au gré du courant de la rivière Guadalupe. L’animal était terrifié, et pour cause ; il était susceptible de tomber à l’eau et de se noyer à n’importe quel instant.



Seguin Animal Services / Facebook

Brendon Moore n’a pas perdu de temps, alors que le chat passait sous un pont et à proximité d’un petit quai. Il a plongé en uniforme dans le cours d’eau pour rejoindre le minet en détresse.

Des photos partagées sur Facebook par le service animalier de Seguin montrent l’officier avancer dans l’eau, récupérer le chat puis le ramener sur la terre ferme.

Le rescapé est entre de bonnes mains

Une fois sur la rive, le quadrupède était visiblement soulagé d’être au sec et en sécurité. Son sauveur l’a ensuite emmené dans les locaux des Seguin Animal Services, où on l’a examiné et réconforté. Il semblait en bonne santé malgré la mésaventure qu’il venait de vivre.

A lire aussi : Sandman, matou au grand cœur ayant conquis les bénévoles d'un refuge, cherche un foyer aimant



Seguin Animal Services / Facebook

Pour le moment, personne ne sait comment ni depuis quand le chat se trouvait dans cette situation périlleuse. Au refuge, on essaie de retrouver ses éventuels propriétaires. Le cas échéant, le petit rescapé sera proposé à l’adoption.

L’officier Brendon Moore peut être fier du sauvetage qu’il a accompli. Grâce à lui, une créature qui paraissait condamnée a eu droit à une seconde chance et à un nouveau départ dans la vie.