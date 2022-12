Un chat coincé depuis 5 jours sur une falaise mobilise pompiers et riverains

Les habitants du quartier du Grand Pavois à Sète, puis les pompiers et enfin de nouveau les riverains ont tour à tour essayé de porter secours à un chat coincé sur une falaise depuis plusieurs jours. L’animal était pris au piège entre la paroi rocheuse et le grillage de protection.

Un chat a été sauvé après avoir passé 5 jours bloqué sur une falaise, rapportait Midi Libre le mercredi 28 décembre.

Les faits ont eu lieu à Sète (34), plus précisément dans le quartier du Grand Pavois près du port de plaisance de la commune héraultaise. Le félin en question se tenait sur un étroit promontoire, coincé entre la paroi de la falaise et le grillage de sécurité derrière l’hôtel Port Marine.

Inquiets, les habitants avaient effectué plusieurs tentatives de sauvetage en fin de semaine dernière. Ils avaient notamment essayé de l’attirer avec de la nourriture pour chat, mais sans succès. Ce qui les avait amenés à faire appel aux secours.



Nicole Mekersa / Facebook

Les sapeurs-pompiers sétois sont intervenus le mardi 27 décembre. Ils ont déployé leur grande échelle et se sont hissés à une dizaine de mètres de haut pour essayer de rattraper le quadrupède, mais les soldats du feu n’ont pas eu plus de réussite. D’une part, l’emplacement du chat était difficile d’accès à cause du grillage, et de l’autre, l’animal avait pris peur à l’approche des secouristes et s’était réfugié plus haut sur la falaise. Les sapeurs-pompiers n’ont eu d’autre choix que de quitter les lieux au bout d’une demi-heure d’efforts.

Sauvé au beau milieu de la nuit

La situation restait inchangée jusqu’à la nuit de mardi à mercredi. Déterminés, les riverains sont, en effet, finalement parvenus à récupérer l’insaisissable chat et à le mettre en sécurité. Par ailleurs, sa propriétaire a été retrouvée.

« Sauvée. Elle est en sécurité », annonçait ainsi Nicole Mekersa, une habitante ayant lancé un appel à l’aide, sur le groupe Facebook « Pour l’amour de Sète ». Une information confirmée ce jeudi matin par « Presse Sète Pour Tous », toujours sur le réseau social.