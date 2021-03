Un chat bloqué dans un immeuble à quelques jours de sa destruction

Photo d'illustration

Une association villeurbannaise s’inquiétait hier de la présence d’un chat dans un immeuble devant être démoli ce vendredi. Son appel a été entendu par de nombreux habitants ayant proposé leur aide, mais aussi par le chef de chantier qui a installé une trappe. Le félin a été sauvé.

Il est prévu que la barre de Monmousseau, située à Vénissieux dans la métropole de Lyon, soit détruite par explosifs ce vendredi. En lieu et place, de nouveaux logements seront construits.

Or, depuis quelques jours, des riverains entendaient des miaulements provenant de l’immeuble de 15 étages de la rue Gaston-Monmousseau. L’association Dignité Animale, basée à Villeurbanne, en a été avisée et a aussitôt donné l’alerte.

Le félin devait être évacué le plus vite possible, avant la démolition de l’imposant bâtiment à laquelle il n’aurait assurément pas survécu. Lundi matin, Dignité Animale promettait, via sa page Facebook, qu’elle allait « remuer ciel et terre pour le sauver ».

Elle a contacté la mairie et plus d’un habitant a proposé de leur venir en aide. Le chef de chantier s’est montré tout aussi sensible au sort du chat, comme le rapportait Lyon Mag. Le responsable a, en effet, installé une trappe de capture dans l’immeuble. Une manœuvre qui a fini par porter ses fruits.

Le chat coincé dans l’immeuble est hors de danger : « il a pu être trappé cette nuit »

Comme l’a annoncé l’association sur le réseau social, l’animal a, en effet, été récupéré sain et sauf grâce à la cage-piège. « Le chat qui était coincé dans l'immeuble a pu être trappé cette nuit ! », peut-on lire dans le post Facebook de Dignité Animale publié ce mardi matin et accompagné d’une photo.

L’organisation a adressé ses remerciements au chef du chantier et à son équipe, ainsi qu’aux habitants de la commune rhodanienne et aux médias ayant relayé son appel.

