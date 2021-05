Un chat avec d'étranges pattes violettes intrigue le personnel d'un refuge. La raison de cette coloration va les sidérer !

Quoi qu’il en soit, Mr. Purple Paws peut remercier sa bonne étoile et les personnes bienveillantes qui l'ont sauvé. Il est aujourd’hui en vie et en bonne santé .

Bien que le chat soit calme et très doux, ses bienfaiteurs pensent qu’il a frôlé une mort atroce. Avoir les pattes colorées serait une preuve qu’il ait été utilisé comme appât lors d’un combat de chiens, rapporte Animal Channel . La couleur permet aux spectateurs de voir quel chat décède en premier dans l’arène.

En 2017, Mr. Purple Paws a été recueilli par le Clewiston Animal Control, avant d’être transféré au Naples Cat Alliance. Le félin à la robe grise s’est montré amical et affectueux envers le personnel du centre. « Il est tellement gentil, se retournant sur le dos et donnant des coups de patte dans la tête – tout simplement adorable », a déclaré Megan Sorbara, l’une des fondatrices de Naples Cat Alliance.

