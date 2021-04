Un chat au visage grincheux, abandonné dans un parc à roulottes espère une dernière chance avec l'adoption d'une famille

Personne ne voulait de cette chatte appelée Bean, notamment en raison de son apparence singulière. Celle-ci cachait pourtant une personnalité des plus attachantes. C’est ce qu’a pu découvrir la femme qui était tombée sous son charme en regardant ses photos.

Vivant en Allemagne, Francisca venait d’emménager dans sa nouvelle maison et cherchait à adopter un chat. Elle s’est alors rendue sur le site web d’un refuge local et est tombée sur la fiche de Bean, une croisée Exotic. Elle savait d’ores et déjà qu’elle ferait tout pour qu’elle devienne le nouveau membre de sa famille.

« Elle avait l'air si spéciale et mignonne, et je savais que je devais la rencontrer », raconte-t-elle à Love Meow. Quand elle a pris connaissance de son histoire, cela n’a fait que renforcer sa conviction.

Bean avait été découverte errante dans un parc de mobile-homes abandonné l’année dernière. Elle était couverte de cicatrices et mal en point. Prise en charge dans un refuge, elle a été soignée et a recouvré la santé.

Une fois rétablie, la chatte a été proposée à l’adoption, mais personne ne s’est intéressé à elle à cause de son visage grincheux. Personne sauf Francisca, donc, qui a envoyé un message à l’association. Quand on l’a appelée, on lui a demandé si elle était sûre, car rares étaient les gens qui se renseignaient à son sujet.

« Une diva adorable »

Elle en était plus que certaine et n’avait qu’une hâte, c’était de rencontrer Bean. Lorsqu’elle est venue la voir au refuge, cela a été le coup de foudre. La chatte est venue vers elle comme si elle la connaissait depuis toujours. « Elle était plus parfaite que je n'aurais pu l'imaginer. C'était un petit bébé de 3-4 ans. Des larmes coulaient sur mes joues alors qu'elle se frottait contre ma jambe », relate, émue, Francisca.

A lire aussi : Depuis 3 ans, cet agent de maintenance du métro New Yorkais sauve les chats errants qui risquent leur vie dans les passages souterrains

Elle l’a officiellement adoptée et la chatte s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement, qu’elle a pris le temps de découvrir après avoir beaucoup dormi.

« Je n'ai jamais rencontré un chat comme elle. Elle est fougueuse et une véritable diva, mais si adorable et mignonne en même temps », conclut sa nouvelle maîtresse.