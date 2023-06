Un chat astucieux se sert de son ami canin pour satisfaire ses envies de gratouilles (vidéo)

Un chat a non seulement trouvé le moyen de s’entendre et de devenir ami avec la chienne de la famille, mais il l’a en plus transformée en outil pour son bien-être. Grâce à elle, le félin, peut en effet obtenir des gratouilles sur la tête à volonté. Leur maîtresse a filmé l’un de ces moments drôles et surréalistes, et posté la vidéo sur TikTok où elle est devenue virale.