Un chat adopté la veille prend peur et se cache dans la cheminée, nécessitant des heures d'effort pour l'en faire ressortir

Le samedi 5 novembre, on célébrait la « Guy Fawkes Night » un peu partout outre-Manche pour commémorer l’échec d’un complot visant le Parlement au début du 17e siècle. Pour l’occasion, des feux de joie étaient allumés et des feux d’artifice tirés.

Ces derniers représentent le pire cauchemar pour bon nombre d’animaux de compagnie, qui prennent peur dès qu’ils retentissent. C’était le cas pour Buttons, un chat qui était déjà en bien mauvaise posture à ce moment-là, rapportait Chronicle Live.

Ce jeune félin à la robe noire avait été adopté la veille. Sa nouvelle famille habite Gosforth dans le nord-est de l’Angleterre. Quelques heures à peine après son arrivée à la maison, le quadrupède au tempérament nerveux avait décidé de se cacher dans la cheminée.

Il s’était posé sur un rebord de la paroi interne à environ 1,2 mètre de hauteur, et refusait obstinément d’en redescendre malgré les multiples tentatives de ses propriétaires.



RSPCA

Désemparés, ces derniers ont fini par contacter la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) locale. L’association a envoyé son inspectrice Rachael Hurst sur les lieux.

Alors qu’elle réfléchissait à la meilleure approche à adopter pour secourir l’animal, un feu d’artifice a été tiré. Ce qui n’a fait qu’aggraver la peur de Buttons et compliqué la situation.

Cela faisait déjà 12 heures que le chat se réfugiait dans la cheminée et il ne s’était même pas laissé allécher par la nourriture laissée par ses humains pour l’attirer à l’extérieur.

La délivrance, 12 heures et 2 tentatives plus tard

Rachael Hurst est parvenue à l’attraper une première fois, mais il lui a échappé et a aussitôt regagné sa cachette. La seconde tentative a été la bonne ; dès qu’elle l’a fait sortir, le propriétaire s’est empressé de bloquer l’accès à la cheminée. Buttons était enfin en sécurité et pouvait vivre véritablement son nouveau départ.

« Cela a dû être une épreuve difficile pour lui, dit l’inspectrice de la RSPCA. Même s'il un chat nerveux par nature, cela montre bien les effets que les feux d'artifice peuvent avoir sur les animaux de compagnie ».