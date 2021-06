Un bateau de pêche vogue au secours d’un chaton se débattant dans l’eau

Des pêcheurs ont fait une rencontre inattendue dans le golfe du Mexique. Ils ont aperçu un jeune chat se débattant frénétiquement au milieu de l’eau. Leur activité s’est rapidement transformée en mission de sauvetage.

Les membres d’équipage du Still Flyin Charters ont aperçu un animal qu’ils ne s’attendaient pas à voir dans l’eau. Pensant d’abord à une tortue, ils ont été choqués de découvrir qu’elle était recouverte d’une fourrure orange : il s’agissait en fait d’un chaton. Le pauvre félin était en train de se noyer. Les pêcheurs, sensibles à sa détresse, n’ont pas hésité un seul instant avant d’agir, relate Bored Panda.

© Still Flyin Charters

Le chat a frôlé la mort

« Nous pêchions juste à l'extérieur du col Perdido lorsque j'ai aperçu quelque chose qui avait du mal à rester debout et qui était aspiré dans le golfe », a déclaré Steve Crews, le propriétaire du bateau. « Nous avons immédiatement tiré nos lignes et manœuvré jusqu'à elle. Nous nous sommes positionnés en aval du chat et avons utilisé une épuisette pour le ramasser. »

© Still Flyin Charters

L’animal, très effrayé, a été chouchouté par ses sauveteurs. Steve Crews l’a gardé sur ses genoux, le temps qu’il se remette de ses émotions. Il a ensuite été pris en charge par un enfant présent à bord.

© Still Flyin Charters

Un sauvetage qui a ému les internautes

Son histoire a été partagée sur les réseaux sociaux. Personne ne sait exactement comment le chat s’est retrouvé dans cette situation périlleuse. Certains ont supposé qu’un propriétaire malveillant l’a abandonné, tandis que d’autres ont estimé qu’il a été pris par la marée.

© Still Flyin Charters

Peu de temps après son sauvetage, le chaton a été adopté par un ami de Steve Crews. Après avoir vécu cette expérience terrifiante, il se porte bien.