Toutes les nuits, ce chat espiègle joue un mauvais tour à sa voisine (vidéo)

Lizzy Cullen, une Écossaise de 52 ans, réside le long de la Craigmuir Road, à Glasgow. La femme de ménage a l’habitude de dormir à poings fermés, mais récemment, elle a été réveillée par des coups étranges aux alentours de 4 heures du matin.

Un coupable à 4 pattes ?

« Lorsque j’ai entendu ce bruit pour la première fois, j’ai trouvé Gizmo [le chat de ses voisins] à l’extérieur de ma maison. Je n’ai pas pensé que ce pouvait être lui, alors je l’ai ignoré », a-t-elle déclaré au Daily Record.

Lizzy Cullen / Facebook

Néanmoins, les coups n’ont cessé de se répéter, nuit après nuit. Lizzy a donc décidé d’installer une caméra dans son jardin pour enfin connaître l’origine de tous ces bruits.

« Quelques matins plus tard, nous avons à nouveau entendu des coups à la porte. Mon partenaire, Scott, a vérifié la sonnette, mais il n’y avait personne. J’ai regardé par la fenêtre, et j’ai entendu 2 autres coups. Quand mon partenaire a ouvert la porte, Gizmo était là », poursuit l’Écossaise.

« Je n’en revenais pas »

En visionnant les images capturées par sa caméra, Lizzy a été surprise de voir Gizmo attaquer la porte et utiliser ses pattes pour frapper sur l'entrée de boîte aux lettres ! « Je n’en revenais pas », a-t-elle confié. Elle décrit la scène comme étant la chose la plus hilarante qui lui soit arrivée.

Lizzy Cullen / Facebook

« C'est la chose la plus drôle qui soit et c'est un vrai personnage. C'est un chat étonnant et très intelligent, affirme-t-elle. J'ai posté la vidéo sur Facebook et nous avons trouvé ses propriétaires. Ils nous ont dit qu'il tapait sur leur porte, mais qu'il ne l'avait jamais fait sur celle de quelqu'un d’autre. »

Pris en flagrant délit, Gizmo a amusé de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, qui l’ont qualifié de chat « audacieux » et « perspicace ». Lizzy a précisé que le félin était réapparu depuis, mais cette fois-ci à une heure un peu plus tolérable, soit 7 heures du matin.

Gizmo a beaucoup de chance : sa nouvelle proie n’est absolument pas rancunière !