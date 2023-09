Témoin de l'abandon d'un chat en grande souffrance, une femme engagée parvient à révéler l'identité des coupables (vidéo)

Le 10 juillet dernier, un énième abandon d’animal sévissait aux États-Unis. C’est dans la ville d’Islip, dans l’État de New York, que le pauvre Rocky a été abandonné. Ses souffrances étaient considérables : il avait plusieurs dents cassées, des blessures dues à des morsures de tiques, une grave infection respiratoire, et un œil très abîmé.

Le chat, abandonné dans une décharge, avait désespérément besoin d’aide. Heureusement, une bonne samaritaine nommée Ellen Mackey est intervenue avant qu’il ne soit trop tard. Elle a été témoin de l’abandon de l’animal, et a décidé de confronter les 2 femmes responsables de cet acte avant qu'elles ne s'échappent, rapporte Patch.

Ellen Mackey / Facebook

Bien plus qu’une sauveuse, une héroïne

Ce n’est pas tout : Ellen Mackey a pris le temps de relever la plaque d’immatriculation des anciennes propriétaires de Rocky, et de la transmettre aux enquêteurs. Un geste qui fait d’elle une véritable « héroïne » aux yeux de Roy Gross, responsable de la Suffolk SPCA.

« Nous ne savons pas depuis combien de temps elles avaient ce chat, ni quelles sont les circonstances les ayant poussées à l’abandonner, mais en tout état de cause, même si elles n’ont eu le chat que pendant quelques jours, elles n’ont pas le droit de lui faire ça, a-t-il déclaré. Cela ne change rien de posséder un chat depuis 6 ans ou de l’avoir eu pendant 6 jours ! »

Ellen Mackey / Facebook

« Cet abandon est probablement dû au fait qu’elles ne voulaient pas dépenser un seul centime pour lui […] Et pour couronner le tout, il avait déjà été castré, probablement sans que cela ne leur coûte quoi que ce soit », a ajouté Ellen Mackey.

Rocky enfin à l’abri

Rocky a ensuite rejoint le foyer d'une mère d'accueil, Dottie Zammetti, où il s'est progressivement remis de sa mésaventure. Grâce à elle, le matou a pu être opéré quelques semaines après son sauvetage, soit le 17 août dernier. Désormais, il profite de la compagnie chaleureuse de sa bienfaitrice. Il sera proposé à l’adoption lorsqu’il aura retrouvé toute sa santé.

A lire aussi : Le pouvoir apaisant d'un matou : comment Duke aide les voyageurs stressés dans un aéroport

Les 2 anciennes propriétaires de Rocky, originaires du quartier de Bohemia, ont rapidement été identifiées par les inspecteurs de la Suffolk SPCA. Il s’agit d’une femme de 43 ans et d’une autre de 69 ans. Elles ont été inculpées d’un chef d’accusation d’abandon et de complot, et doivent comparaître devant le tribunal le 15 septembre prochain. Elles risquent jusqu’à 1000 $ d’amende, et une peine de prison d’un an maximum.