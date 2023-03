Témoin d'un face à face inattendu entre un chat et un aigle, un habitant filme la scène (vidéo)

On n’a certainement pas tous les jours l’occasion d’assister à des rencontres comme celle dont un habitant de Vancouver, au Canada, a été témoin. Sous ses yeux, c’est un face à face surprenant et fascinant qui s’est déroulé entre un chat et un aigle. Il aurait pu mal tourner, mais cela n’a pas été le cas fort heureusement.