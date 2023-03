Star du football américain, Tom Brady tombe sous le charme de 2 chatons en faisant du bénévolat dans un refuge (vidéo)

Alors qu’il intervenait bénévolement dans un refuge aux côtés de sa fille, le plus célèbre et le plus titré des quarterbacks ne s’attendait pas à agrandir sa famille avec 2 nouveaux membres félins. C’est effectivement ce qui s’est passé, la petite Vivian Brady ayant eu le coup de foudre pour un duo de chatons espiègles qui avaient besoin d’un foyer aimant.

La notoriété de Tom Brady dépasse largement le milieu de football américain, dont il est l’une des plus grandes vedettes. Marié à la sublime Gisele Bündchen, mannequin d’origine brésilienne, père de 3 beaux enfants et amoureux des animaux, il vient en aide à ces derniers chaque fois que l’occasion se présente.

Récemment, le sportif de 45 ans s’était rendu au refuge de la Humane Society of Tampa Bay, en Floride, pour y faire du bénévolat aux côtés de sa fille Vivian, 10 ans, ainsi que du footballeur US Logan Ryan et la famille de celui-ci. Depuis des années, l’équipe des Buccaneers dont Tom Brady faisait partie jusqu’à avoir définitivement raccroché son casque et ses crampons, soutient cette structure d’accueil pour chiens et chats.

Au refuge, Vivian est tombée sous le charme de 2 chatons croisés Siamois. Son père n’a pas été insensible non plus à leur irrésistible bouille ni à leur énergie débordante. Il y a aussi fort à parier qu’il a été conquis par leur maîtrise de l’art du plaquage, lui qui en a tellement subi et vu de près durant sa longue carrière sur les terrains de la NFL.

« La famille parfaite pour ces chatons »

La fillette n’a donc pas eu à se démener pour le convaincre de les adopter. Chose qu’il a confirmée via une story Instagram où il expliquait que son enfant avait eu gain de cause. « Vivi a encore gagné », a-t-il en effet indiqué en légende de la publication.

Une vidéo relayée sur YouTube et par Cole & Marmalade montre les 2 chatons jouer et se chamailler.

Sur le post Instagram, Tom Brady s’est également adressé à la Humane Society of Tampa Bay en assurant que les jeunes félins étaient « entre de bonnes mains ».

Pour Regan Blessinger, qui travaille au refuge, les Brady sont « la famille parfaite pour ces 2 adorables chatons ».



