Star Animal, le site web dédié à la beauté et aux portraits personnalisés d'animaux

Nos amis les animaux sont les petites stars de nos vies. Ces tendres boules de poils remplies d’amour sont régulièrement les muses des photographes et autres artistes. Philippe Tyberghien, graphiste franco-belge, fait partie des virtuoses de l'image informatique qui subliment la bouille de nos compagnons à 4 pattes. Sur son site web Star Animal, il propose des portraits animaliers anthropomorphiques. Coup d’œil sur ce concept original.

En plus d’être des membres à part entière de la famille, les animaux de compagnie représentent de véritables sources d’inspiration. Uggo, un Jack Russell Terrier adorable et joueur, a ainsi instillé l’envie de créer des œuvres d’art à son adoptant, Philippe Tyberghien.

Après avoir consulté un magazine de décoration mettant en valeur la toile d’un peintre animalier, le quinquagénaire a souhaité réaliser le portrait de son fidèle acolyte en uniforme historique. « Ayant travaillé en tant qu’infographe, j’ai naturellement utilisé ma palette graphique et les ressources numériques pour développer mon propre style », a confié Philippe à la rédaction de Woopets. En 2009, les esquisses de Star Animal sont apparues dans le paysage artistique.

© Star Animal

Des portraits personnalisables avec la photo de votre animal

Le prodige du design numérique, qui a étudié l’architecture et l’histoire de l’art à Lille à la fin des années 1980, propose actuellement plus de 200 modèles de portraits sur son site web.

Diverses collections, telles que « les historiques », « les uniformes », « les romantiques » ou encore « l’urban jungle », ont vu le jour au fil du temps afin de satisfaire tous les goûts et les envies.

© Star Animal

« À partir des photos de mes clients, je compose un portrait en le retravaillant numériquement sur Photoshop, a expliqué Philippe Tyberghien, mes créations sont de savants photomontages associant décor, costume et animal. […] Poils et moustaches sont délicatement redessinés à la palette graphique pour un rendu ultra réaliste et un fondu "naturel" avec l’habit. »

Le graphiste, en quête d’authenticité, joue ensuite avec les ombres, les lumières et une palette d’autres effets. Les techniques les plus modernes sont utilisées pour un rendu unique et de haute qualité. Un seul portrait nécessite une dizaine d’heures de travail, rien que ça !

© Star Animal

Woopets a testé le concept !

Passionnés par les animaux, les membres de notre équipe sont nombreux à partager leur vie avec de jolies boules de poils. Anthéa, une chatte adoptée dans un refuge nordiste, a félinement posé pour Philippe Tyberghien.

Nous avons reçu la superbe composition « Breakfast at Tiffany's ». Notre charmante protégée à la robe d’encre s’est métamorphosée en la célèbre actrice Audrey Hepburn. « J'ai choisi le noir et blanc en écho à la couleur de son poil, mais ai conservé les bras nus pour maintenir la "tension" entre l'humain et l'animal », a déclaré notre interlocuteur.

Le tableau, impressionnant de réalisme, orne parfaitement les murs de notre agence !

A lire aussi : Cette chatte sans oreilles et ayant survécu à un cancer attend désormais de vivre la vie de famille qu'elle mérite

© Star Animal

Pour découvrir l’univers de Philippe Tyberghien, rendez-vous sur le site web de Star Animal en cliquant ici.