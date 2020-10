Soutenu par les chiens de la famille depuis son sauvetage, ce chat agit comme le troisième chien de la meute !

Azmael est peut-être un chat, mais il se comporte comme un chien et ses meilleurs amis sont des canidés. Il ne se priverait de leur compagnie pour rien au monde et est même prêt à les défendre quand il les sent menacés.

Voilà une histoire de plus qui prouve que chats et chiens peuvent non seulement se tolérer mutuellement, mais aussi devenir d’excellents amis. Elle est rapportée par Bored Panda.

Le protagoniste de ce récit est un chat répondant au nom d’Azmael et qui vit avec sa famille en Belgique. Il y a quelques années, alors qu’il n’était encore qu’un petit chaton, il avait été sauvé par un pompier, qui avait ensuite décidé de l’adopter.

A l’époque, ce dernier ne savait pas encore comment ses 2 chiens, un Berger Allemand et un Berger Blanc Suisse, allaient réagir à l’arrivée du félin à la maison. Leur attitude envers lui a été une agréable surprise pour leur maître. Ils ne se sont pas contentés d’accepter sa présence ; ils l’ont littéralement adopté et traité comme l’un des leurs dès le départ.

Depuis, le trio est inséparable. Azmael et ses amis chiens font absolument tout ensemble, y compris les siestes, les jeux et les promenades. Comme l’explique la femme du pompier sur Reddit, où elle a récemment posté de magnifiques photos des 3 compères, Azmael est le seul de leurs chats (le couple en a 2 autres) à prendre part à leurs sorties.

Elle explique, par ailleurs, qu’il défend ses chiens quand d’autres les croisent durant les promenades.