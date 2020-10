Soutenu par le chien de la famille, ce chaton à 3 pattes combat la maladie qui lui a valu son amputation

© Kate Hayes

Malgré son handicap et son très jeune âge, un chaton amputé d’une patte a fait preuve d’une remarquable détermination pour surmonter l’épreuve de l’opération. Il a aussi pu compter sur un chien qui est devenu son papa de substitution.

Le 15 octobre dernier, un chaton avait été emmené à la clinique vétérinaire Warwick, située à Perth en Australie, parce qu’il souffrait de graves blessures à une patte arrière et à la queue.

Cette jeune chatte n’était âgée que de quelques semaines et ne pesait que 172 grammes. Malgré cela, elle semblait bien résolue à s’en sortir. Les vétérinaires ont d’ailleurs été marqués par l’incroyable force de caractère qu’elle manifestait. Le contraste entre cette détermination et son corps minuscule et fragile ne laissait personne indifférent.

Hélas, la patte du chaton était beaucoup trop infectée. Il n’y avait pas d’autre choix que de l’amputer pour lui sauver la vie. L’intervention s’annonçait toutefois risquée vu sa vulnérabilité. D’ailleurs, on n’avait jamais opéré de chat aussi jeune dans cette clinique australienne.

« Honnêtement, je pensais qu’elle ne survivrait pas à l’opération, vu sa petite taille et son âge, mais elle l’a fait », raconte Kate Hayes, infirmière vétérinaire, à Love Meow. La chatte s’en est, en effet, remise, puis a poursuivi sa convalescence chez cette jeune femme.

La petite miraculée a reçu le nom de Peggy de la part de Kate Hayes. Cette dernière n’est pas la seule à prendre soin ; son chien Moon a également pris le chaton sous son aile, comme il l’avait fait avec d’autres chatons accueillis par sa maîtresse auparavant. L’un d’eux, prénommé Phoenix, était d’ailleurs privé d’une patte comme Peggy.

Celle-ci reprend du poids et des forces jour après jour. Elle a apprend à vivre avec 3 pattes et bénéficie pour cela de l’aide et du réconfort précieux de Moon et de Kate. Dès qu’il l’entend miauler, le chien court la rejoindre pour la laisser se blottir contre lui, jusqu’à ce qu’elle se calme.

Le moment venu, Peggy pourra être proposée à l’adoption. D’ici là, l’infirmière vétérinaire et son ami canidé veillent sur elle nuit et jour.