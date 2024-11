Son chat rentre à la maison après avoir disparu plusieurs jours et elle comprend qu’il a survécu à la barbarie humaine

La volonté de vivre de Sammy est hors normes. Le félin de 6 ans a reçu 2 plombs dans l'organisme après avoir été la cible d’un malfaiteur. Il s’est incroyablement bien remis de cette terrible épreuve et une enquête a été ouverte pour retrouver son agresseur.

La boule de poils au pelage noir et blanc n’avait plus donné signe de vie depuis quelques jours, précisait NZ Herald. Sa famille, originaire de Nouvelle-Zélande, s’attendait à le voir rentrer après un léger tremblement de terre. En effet, ses autres félins s’étaient précipités à l’intérieur, mais pas Sammy, ce qui ne lui ressemblait pas.

Il est rentré par la chatière

Cette situation était déjà inquiétante et l’a été d’autant plus quand les jours sont passés sans nouvelles du félin. Plus tard dans la semaine, tandis que sa propriétaire Lanita Mulholland mangeait au restaurant, elle a reçu un appel de son fils lui indiquant que Sammy était rentré à la maison en passant par la chatière, mais qu’il était en piteux état.

Sa patte avant gauche était gravement blessée et l’animal ne cessait de miauler depuis son retour. Ses propriétaires l’ont conduit chez le vétérinaire au plus vite, où il a reçu des analgésiques et a été examiné. Lorsque les spécialistes lui ont fait des radiographies, ils ont découvert un plomb logé au niveau de sa patte blessée et un autre à la base de sa queue. Une découverte glaçante, qui ne laissait pas de place au doute : quelqu’un lui a tiré dessus.

Un rétablissement miraculeux

Au départ, la question s’est posée de lui amputer la patte. Toutefois, grâce à une opération fructueuse et à la détermination du félin, cela n’a plus été nécessaire par la suite. Sammy est désormais en convalescence, mais il se porte bien. Pour les vétérinaires qui l’ont soigné, sa survie relève du miracle : « Ils ne pouvaient pas croire que ses organes vitaux n'ont pas été touchés », partageait Lanita. Laquelle a déclaré être “heureuse” que son chat soit en vie.

Elle a déposé une plainte auprès de la police locale, qui s’est chargée de l’affaire, et espère que l’auteur de cet acte abominable sera retrouvé : « Je détesterais penser que quelqu’un en liberté tire sur les animaux des autres », confiait-elle.