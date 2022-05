Un siamois handicapé à l'allure d'un ours en peluche fait l'unanimité au refuge

Houston, un chat à l’apparence d’un ours en peluche émeut par sa personnalité hors norme. Malgré sa maladie, il ne se laisse pas abattre. Les soins prodigués par le vétérinaire ont permis de dévoiler ses magnifiques yeux bleu topaze.

Houston est un Siamois de 5 ans à l’allure quelque peu surprenante pour les standards de la race. Son pelage est frisé, ce qui lui donne un aspect de nounours attendrissant. Il a été emmené au mois d’avril 2022 dans un triste état au sanctuaire pour chats Tabby's Place, à Ringoes dans le New Jersey aux États-Unis. Le pauvre animal semblait désorienté et un peu farouche, mais avec la bienveillance des bénévoles, il a vite dévoilé sa personnalité touchante. « À son arrivée, il était comme un petit ours laineux au cœur chaleureux, débordant d'affection et d'excitation d’être en vie », a déclaré Angela Hartley, directrice du développement chez Tabby's Place.

Une maladie à soigner

Quand Houston est arrivé au refuge, il souffrait de malnutrition et avait la fourrure extrêmement emmêlée. Par ailleurs, le vétérinaire a diagnostiqué une hydrocéphalie sévère qui l’empêchait d’ouvrir complètement les yeux. Cette maladie est due à une accumulation pathologique de liquide dans les cavités du cerveau, ce qui provoque un gonflement.

Malgré tout, Houston montrait des signes d’affection évidents envers ses bienfaiteurs : « Il a commencé à pétrir avec ses pattes alors que notre équipe démêlait doucement les nœuds de ses poils », explique une bénévole. Le chat attendrissant a consulté un neurologue et a reçu les soins adéquats à son bon rétablissement. Une fois la pression réduite dans son cerveau, Houston a pu ouvrir entièrement les yeux.

Les magnifiques yeux bleu ciel du petit chat ont fait leur plus bel effet auprès de toute l’équipe. « Ce gentil garçon refuse de laisser son handicap l'empêcher de vivre pleinement sa vie. Dès qu'il vous voit, il se redresse et a soif d'attention. Tout ce qu'il veut, c'est être aimé », confie Angela Hartley à LoveMeow. Désormais Houston est en bonne voie de guérison. Il sera prochainement proposé à l’adoption.