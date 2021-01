Secourus ensemble, ce Teckel ne quitte pas d'une semelle le chat paralysé avec qui il a créé un lien unique

Ruth le chat et Idgie la chienne n’ont jamais été séparés. Ils ont été sauvés et ont été adoptés ensemble. Le lien qui unit le félin paralysé au Teckel est d’une rare intensité.

Un chat souffrant de paralysie et une chienne avaient été découverts ensemble, abandonnés en bordure d’une route à Osteen, dans l’Etat de la Floride. Prévenu, le service de contrôle des animaux local les a récupérés, puis les a confiés à Hollywood Hounds, comme le rapporte Pet Buzz.

Hollywood Hounds est une animalerie et un salon de toilettage. Depuis 2007, l’établissement fait aussi office de refuge et de centre d’adoption pour les animaux de compagnie errants ou abandonnés.

Ruth le chat et son amie Teckel Idgie y ont reçu tout le soin et toute l’attention dont ils manquaient cruellement depuis longtemps. Surtout, ils ont pu rester ensemble, eux qui ne s’étaient jamais séparés.

Idgie s’est toujours montrée protectrice et bienveillante envers Ruth. C’est d’ailleurs cette relation unique qui a inspiré leurs noms, choisis par ceux qui les ont sauvés ; Ruth Jamison et Idgie Threadgoode sont 2 personnages très proches dans le film « Beignets de tomates vertes » (1991), incarnés respectivement par Mary-Louise Parker et Mary Stuart Masterson.

Ces animaux sont si attachés l’un à l’autre qu’ils « partagent absolument tout », raconte Jacqueline Borum de Hollywood Hounds. Quand Idgie reçoit un nouveau jouet, la première chose qu’elle fait est de le donner à Ruth.

L’équipe de Hollywood Hounds a fini par les adopter définitivement. Depuis la médiatisation de leur histoire, des clients de l’animalerie viennent fréquemment leur rendre visite et leur offrir des cadeaux.

