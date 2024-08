Sauvée d’une rue fréquentée, une jeune chatte errante et affamée dévore désormais la vie à pleine dents

Perdue sans sa maman, Claudie essayait désespérément de survivre seule dans une rue fréquentée de Montréal (Canada). Quelques passants ayant remarqué sa détresse sont heureusement intervenus pour mettre en sécurité cette jeune chatte affamée et paniquée. Placée dans une famille d’accueil aimante, la minette a appris à faire confiance aux humains et peut croire désormais en ses rêves.

La petite Claudie se trouvait dans une bien mauvaise posture quand des sauveteurs au grand cœur sont venus à son secours. Ce petit chaton errant de 2 mois courait en effet dans toutes les directions dans une rue animée de Montréal (Québec, Canada) en essayant d'éviter la circulation et de se cacher. Heureusement, quelques passants se sont mobilisés pour l’aider.

Une importante mobilisation

En entendant cette jeune chatte miauler et en la voyant zigzaguer au milieu de la circulation, plusieurs bons samaritains ont compris qu’ils devaient intervenir au plus vite. « Seule, sans mère, elle était perdue et paniquée », a expliqué Chatons Orphelins Montréal à Love Meow.

Après avoir localisé la chatonne cachée sous un véhicule, ses sauveteurs ont essayé de l'amadouer avec de la nourriture. Malgré sa terreur, la minette affamée qui n'avait que la peau sur les os a bondi pour l'attraper et l'a dévorée avec avidité. C’est de cette manière que l’un des bons samaritains a réussi à l’attraper alors qu’elle se battait bec et griffes.

Chatons Orphelins Montréal

Prénommée Claudie, la jeune chatte semblait malgré tout soulagée d'avoir été sauvée. « Elle a mangé autant qu'elle a pu et s'est endormie le ventre plein. Elle a eu tellement de chance d'avoir un groupe de personnes qui lui sont venues en aide et lui ont sauvé la vie. », a déclaré l’association Chatons Orphelins Montréal qui a ensuite pris en charge la petite boule de poils.

Chatons Orphelins Montréal

Un appétit vorace pour la nourriture et les câlins

Placée dans une famille d’accueil aimante, la petite Claudie a reçu des soins médicaux contre les puces et les problèmes d'estomac.

À force de caresses, la petite chatte sauvage a lentement baissé sa garde pour montrer sa véritable personnalité.

Chatons Orphelins Montréal

En quelques jours, elle était devenue une minette confiante et câline. « Elle est très expressive avec ses oreilles et a un appétit vorace. Elle a gagné beaucoup de force et se sent heureuse et à l'aise dans sa famille d'accueil. », a déclaré l’association Chatons Orphelins Montréal.

À la fois douce et espiègle, Claudie suit ses humains partout et adore dormir près d’eux la nuit. C’est aussi une petite boule d’énergie qui joue avec n’importe quoi et qui miaule pour attirer l’attention de ses humains comme une vraie petite diva. Si elle aime les jeux et les câlins, elle aime encore davantage la nourriture. D’après ses anges gardiens, « si elle sent une odeur de nourriture, elle se réveille et accourt. »

Les dangers de la rue sont désormais bien loin pour Claudie qui peut désormais rêver de vivre ce bonheur pour toujours dans son futur foyer permanent.