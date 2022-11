Sans nouvelles de son chat depuis 5 ans, elle tombe à son réveil sur des photos de lui sur la page d’un refuge

Une chatte a retrouvé sa propriétaire au bout de 5 longues années d’errance, rapportait la BBC.

En 2017, Kimberley Cartledge, qui habite Costessey dans le comté de Norfolk (Est de l’Angleterre), avait déménagé. Ce changement d’environnement avait énormément perturbé l’animal, au point que sa maîtresse avait fini par prendre la douloureuse décision de s’en séparer.

Elle avait donné la chatte à une connaissance résidant à Wymondham, à une quinzaine de kilomètres de là. Quelques jours plus tard, elle apprenait que Fudge avait fugué.

Kimberley Cartledge confie à la BBC avoir « ressenti de la culpabilité pendant longtemps » et qu’elle était toujours « sous le choc ». Le remords et l’inquiétude lui avaient fait perdre le sommeil. Ses efforts pour la retrouver étaient restés vains, et elle était persuadée qu’elle ne la reverrait plus.

5 ans plus tard, le dimanche 23 octobre 2022, Kimberley Cartledge se frottait les yeux, incrédule, en découvrant les photos de Fudge qu’un refuge locale venait de poster sur sa page Facebook. L’équipe du Feline Care Cat Rescue avait, en effet, recueilli la chatte et espérait que quelqu’un la reconnaisse grâce aux clichés.

« Les miracles existent »

« J'ai immédiatement su que c'était elle, avec ses marques. C'était assez surréaliste », raconte sa propriétaire, qui est allée la chercher le jour-même.

D’après Molly Farrar, directrice du refuge, Fudge n’était pas pucée, mais son identité a été confirmée grâce aux photos envoyées par Kimberley Cartledge. « Elle était très amicale, donc nous savions qu'elle devait manquer à quelqu'un », dit-elle.

Malgré cette séparation de 5 années, la chatte a rapidement retrouvé ses repères auprès de sa famille. « C'est comme si elle n'était jamais partie. Les miracles existent », conclut sa maîtresse.

Feline Care Cat Rescue / Facebook