Saisi d’empathie pour un chat errant lors d’un sauvetage, un pompier lui offre la vie qu’il méritait depuis toujours

À quelques jours de Noël, un félin errant a reçu un cadeau inespéré : une famille. Les choses avaient pourtant mal commencé pour la boule de poils, retrouvée en bien mauvaise posture dans un tuyau. Mais l’un de ses sauveteurs a eu le coup de foudre en la rencontrant et, après l’avoir sauvée, savait qu’il pouvait faire bien plus pour elle.

Un chat au pelage noir et blanc s’est introduit dans un tuyau d’évacuation et s’est retrouvé coincé à l’intérieur. Des pompiers d’Apache Junction, dans l’Arizona (États-Unis), sont intervenus pour le secourir et l’un des soldats du feu, Hammer, est tombé amoureux du quadrupède. Lequel a trouvé son foyer pour la vie quelques jours avant Noël.

Hammer et le félin se sont rencontrés dans de drôles de conditions. Le quadrupède s’est réfugié dans un tuyau d’évacuation et s’est enfoncé à l’intérieur sur plus d’un mètre, précisait l'Arizona Republic. Il était inatteignable, mais ne parvenait pas à sortir non plus. Les pompiers étaient alors le dernier espoir pour l’extirper de là.

Superstition Fire & Medical District / Facebook

La rencontre d’une vie

Sur place, ils ont utilisé des « sangles de sauvetage pour créer une boucle autour du chat et le mettre en sécurité », pouvait-on lire sur Facebook. La boule de poils a été récupérée saine et sauve après avoir passé de longues heures enfermée. Hammer a découvert qu’elle n’appartenait à personne et qu’elle n’avait nulle part où aller. Son grand cœur l’a poussé à lui offrir un toit aimant, le sien : « Hammer a ressenti une vocation spéciale et a décidé d'adopter le chat errant », partageait un porte-parole.

Le pompier devait toutefois terminer son service, alors un voisin a gentiment accepté de garder le félin en attendant son retour. Le lendemain matin, l’homme a tenu sa promesse et est venu récupérer l’animal. Il l’a emmené chez lui, dans sa maison pour la vie, et a partagé une photo du quadrupède à côté du sapin de Noël.

A lire aussi : Trouvé au bord d’une rivière, ce chaton errant devient le plus mignon des compagnons de voyage pour une jeune aventurière (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont vivement remercié Hammer pour sa bonté : « Les pompiers de Superstition Fire & Medical District sont les meilleurs. Ils font tout pour aider notre communauté de n’importe quelle façon. C'est une super histoire ! Merci d'être si gentil et compatissant », écrivait une personne.