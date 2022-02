Royaume-Uni : bientôt une interdiction des chats de race Savannah sur le territoire ?

Les chats de race Savannah seront-ils bientôt bannis du Royaume-Uni ? C'est ce que dévoile le quotidien britannique The Guardian. Ce félin majestueux, arborant une robe fauve constellée de taches noires, est né d'un croisement entre un chat domestique et un Serval, espèce sauvage originaire d'Afrique. Ce quadrupède possédant l'aspect d'un petit guépard connaît un véritable boom sur les réseaux sociaux ; une tendance qui inquiète particulièrement les autorités d'outre-Manche.

Un article de BFMTV donne l'exemple d'un compte Instagram, @strykerthecat, suivi par plus de 840 000 abonnés. Le propriétaire de ce Savannah, nommé Stryker, écrit dans la description du profil qu'il a « été sauvé d'une cage », et qu'il s'avère « un chasseur de poulet professionnel ». D'ailleurs, l'instagrameur a publié une vidéo de son animal de compagnie récupérant son repas, une carcasse de poulet cru, en grognant.

Si une possible dangerosité, du fait de leur taille imposante et de leurs muscles, est pointée du doigt, les autorités britanniques se préoccupent aussi et surtout de leur bien-être.

La demande croissante des Savannah pourrait mettre en danger les Servals. En effet, les défenseurs des animaux craignent une recrudescence du trafic illégal d'animaux sauvages. En début d'année, 2 Servals en piteux état ont été découverts dans un appartement en France. Selon l'association qui a secouru ces détenus faméliques et en mauvaise condition physique, leurs propriétaires ambitionnaient de les faire se reproduire avec des chats domestiques afin d'obtenir des Savannah.

Sur Twitter, The Wildheart Trust, une association qui lutte en faveur du bien-être animal, a lancé une campagne intitulée « #servival ». L'objectif ? Interdire les espèces de chats issues d'une hybridation entre un animal domestique et sauvage au Royaume-Uni. Pour l'heure, aucune loi dédiée à cette problématique n'existe.

We’re launching our #Servival campaign today to call for a ban on the breeding of exotic wild cats with domestic cats in the UK – this form of hybridisation is doing untold harm & long term damage to wild species and must stop.



???? Add your name now at https://t.co/sfwbNaRpzo pic.twitter.com/oIjwqCUCj0