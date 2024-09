Rosie, l’une des chattes les plus âgées du monde, s’est éteinte à l’âge de 33 ans

Il y a quelques années, Rosie faisait parler d’elle dans les médias et pour cause. La féline s’était imposée comme la plus vieille chatte au monde, bien que ce record était encore soumis à vérification. Elle s’est éteinte à l’âge de 33 ans et restera certainement l’un des plus vieux félins.

Lila Brisset, originaire de Norwich au Royaume-Uni, a fait ses adieux à sa fidèle amie de longue date, Rosie. La féline calico a rejoint les anges à 33 ans, soit l’équivalent de 152 ans en âge humain. Elle est aujourd’hui regrettée par sa maîtresse aimante, mais également par tous ceux qui avaient suivi son parcours.

L’équipe rédactionnelle de Woopets lui avait consacré un article pour la présenter il y a plusieurs mois et le moins que l’on puisse dire, c’est que la féline était en excellente santé ! Selon sa propriétaire, elle n’était allée chez le vétérinaire que 2 fois durant toute sa vie. Elle montrait quelques signes normaux de vieillesse, mais restait en forme de façon générale.

SWNS

La doyenne des chats

Rosie n’était pas officiellement la détentrice du record du plus vieux chat du monde, car son titre était en vérification. Toutefois, elle serait née en 1991, soit quelques années avant l’actuelle doyenne nommée Flossie. Elle a passé toute sa vie avec Lila, qui l’a récupérée lorsqu’elle n’était qu’un chaton.

Les 2 amies avaient profité de la vie ensemble et les années sont passées. Le quotidien restait simple, agréable et Lila s’était fait la promesse de ne jamais euthanasier la chatte malgré son âge avancé et les complications de santé qui pourraient être liées à celui-ci. Finalement, Rosie a mené une longue existence paisible jusqu’à son dernier jour sur terre.

Relayée par NDTV, Lila a expliqué : « Elle me manque tellement. Elle n'était pas très bien et un jour, elle est entrée dans le couloir de la maison, s'est allongée et est décédée ». La femme a passé de nombreuses années avec sa féline et le décès de cette dernière représentait donc une immense perte. Cependant, elle préfère penser aux bons moments passés avec elle : « Nous avons cependant beaucoup de bons souvenirs et je suis heureuse que nous ayons passé du temps ensemble » affirmait-elle.

SWNS