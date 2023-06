Retrouvée errante, une chatte de 12 ans apporte bonheur et réconfort à sa mère d'accueil endeuillée

Nul ne sait comment Freya s’est retrouvée à la rue. Non réclamée par ses anciens propriétaires, la chatte de 12 ans a rejoint une famille d’accueil. Un évènement qui a profondément marqué sa vie.

À l’âge de 12 ans, Freya a été retrouvée dans la rue, en Australie. La jolie Siamois a été amenée dans une fourrière, mais personne n’est venu la réclamer. C’est à ce moment-là que les bénévoles de Best Friends Felines ont décidé d’agir.

Michelle Cummins, mère d’accueil pour chats, a souhaité l’héberger pendant quelque temps. « Elle avait l’air perdue, elle n’était pas à sa place. Quelque chose me disait que je devais l’aider », a-t-elle déclaré à Love Meow.

« Sa gentillesse nous réchauffe le coeur »

Une heure après son arrivée dans son foyer d’accueil, Freya s’est glissée à côté de Michelle dans le canapé. Elle a commencé à lui faire de nombreux câlins et à ronronner sans s’arrêter !

« Quand on sait qu’elle a été trouvée dans la rue et qu’elle a passé plusieurs semaines dans une fourrière froide et effrayante, sa gentillesse nous réchauffe le coeur », a confié Michelle.

Freya s’est parfaitement installée dans son nouveau cocon. C’est comme si elle avait toujours fait partie de la famille ! En peu de temps, elle a apporté une joie incommensurable dans le foyer et s’est fait une place dans le coeur de chacun.

Quelques mois avant que Michelle ne rencontre Freya, elle avait perdu le chien de sa vie, Stan. Cet évènement lui a brisé le coeur, mais désormais, Michelle « ressent à nouveau de l’amour » grâce à sa nouvelle colocataire.

Bien qu’elle soit âgée de 13 ans aujourd’hui, Freya n’a pas perdu son âme de chaton. Elle est capable de courir dans tous les sens à toute heure de la journée. Pas un jour ne se passe sans qu’elle ne gambade dans tous les recoins de la maison.

Freya adore se rouler sur le dos ou se prélasser au soleil. Elle aime suivre Michelle dans son bureau et s’approprier son fauteuil ! La chatte affectionne tout le monde, hormis peut-être les poules qui se trouvent dans sa cour…

En tout cas, celle qu’elle aime le plus reste Michelle, sans aucun doute ! Lorsque celle-ci est tombée malade à cause d’une grippe, Freya lui a accordé toute son attention, lui tenant compagnie et la soignant par de doux ronronnements.

« Dès que je l’ai vue, j’ai su que c’était pour toujours »

Michelle, elle, savait depuis le début que Freya ne la quitterait jamais. « Je devais seulement l’accueillir, mais je savais que je ne pourrais jamais la laisser partir une fois que nous nous serions rencontrées, admet-elle. Dès que je l’ai vue, j’ai su que c’était pour toujours. »

C’est ainsi que le foyer d’accueil de Freya s’est transformé en une famille éternelle. Et la féline ne pourrait pas être plus heureuse ! Elle est enfin à sa place, et elle compte bien continuer à apporter beaucoup d’amour dans la vie de ses proches.