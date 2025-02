Rescapée d’une terrible maladie, cette petite chatte voit enfin son plus grand rêve se réaliser

Les chatons sont souvent surprenants de force et de résilience et nous en avons aujourd’hui encore la preuve avec la terrible histoire de Pecan, une petite femelle calico sauvée in extremis de la mort. Recueilli par une association et placé en famille d’accueil, le chaton a, contre toute attente, survécu au pire…

Lorsque Pecan a été recueillie avec toute sa fratrie par l’association Homeward Bound Cat, les bénévoles n’étaient pas très optimistes sur son espérance de vie. Pour cause, la petite femelle ainsi que tous ses frères et sœurs étaient atteints du typhus félin, aussi appelé la panleucopénie féline. Cette maladie infectieuse est très violente et n’offre que très peu de chance de survie, surtout chez les jeunes chatons. Malheureusement, les uns après les autres, tous ses frères et sœurs ont succombé… sauf Pecan. Contre toute attente, la petite chatte s’est battue comme une guerrière et a peu à peu gagné le combat contre le virus !

© Ellen Richter

Un "bébé miracle"

Ellen Richter, une bénévole de l’association, s’est portée volontaire pour devenir la maman d’accueil de Pecan. Pendant de nombreuses semaines, elle a nourri la petite chatte à l’aide d’une seringue. Incapable d’ouvrir les yeux ou de se déplacer, cette dernière avait desespérement besoin d’aide pour se nourrir. De 250 minuscules grammes, Pecan a réussi à doubler son poids. À partir de ce moment-là, Ellen a pu commencer à la nourrir au biberon. “C’est un bébé miracle. Elle se comporte comme un chaton normal. Vous ne pourriez jamais deviner qu'elle a été gravement malade. Je lui donne le biberon toutes les trois heures et elle a tendance à téter furieusement. (...) Elle commence même à boire de l'eau dans ses gamelles”, a raconté Ellen au média LoveMeow.

© Ellen Richter

Aujourd’hui, Pecan est sortie d’affaire. Elle grandit bien et dévoile chaque jour son côté joueur et son petit caractère. “Elle est extrêmement active. Le seul moment où je peux la faire rester assise, c'est dans son petit panier. Elle mange et continue de prendre du poids, même si elle reste petite. Elle est très douce et joueuse. Elle adore recevoir des câlins et des bisous”, a continué Ellen. Après chaque repas, le chaton a en effet pris l’habitude de s’endormir tendrement sur l’épaule de sa maman d’accueil.

© Ellen Richter

La famille parfaite

Malgré son attachement pour Pecan, Ellen a récemment ouvert les candidatures pour l’adoption définitive de la petite chatte. Un couple est immédiatement tombé amoureux d’elle. Lors de leur rencontre, Pecan a rampé jusqu'à sa nouvelle mère et a posé sa tête sur son épaule, comme elle le faisait toujours avec Ellen… Un signe pour la bénévole qui a décidé d’acter cette adoption. "Sa nouvelle famille va l'adorer et la gâter. Elle aura deux chats plus âgés avec qui jouer”, a-t-elle conclu. Belle vie à Pecan !

© Ellen Richter