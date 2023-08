Que devient Fotis, le chat victime de brûlures volontaires ? Un nouveau départ et une mission l'attendent

4 mois après l’acte de cruauté dont il avait été victime, Fotis a réalisé d’énormes progrès. Lui qui était à 2 doigts de l’euthanasie a repris du poil de la bête et surmonte ses traumatismes avec un courage sans limite. Ce chat aura bientôt une mission à remplir auprès de ceux qui, comme lui, doivent passer par la case hôpital.

Fin avril, l’association Our Farm Sanctuary, basée à Tipp City dans l’Ohio (Etats-Unis), prenait en charge un chat dont la situation paraissait désespérée. Le malheureux félin répondant au nom de Fotis souffrait de très graves brûlures consécutives à un acte délibéré.

Il s’était battu pour survivre malgré le traumatisme et les vives douleurs. Vétérinaires et bénévoles ont travaillé dur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l’aider.

Le mois suivant, les nouvelles partagées par Our Farm Sanctuary à son sujet incitaient à l’optimisme. Ses lésions connaissaient une évolution positive pour la plupart et ses soins se poursuivaient.

Les dons destinés à financer ses soins ont afflué, le montant dépassant les 20 000 dollars (18 000 euros environ).

Où en est Fotis aujourd’hui ? Sophia Kartsonis, directrice de l’association, est ravie des progrès affichés par son protégé qui revient de loin. « À un moment donné, on nous a dit qu'il devrait être euthanasié », racontait-elle à WHIO TV7 le mardi 29 août. Elle et son équipe étaient fermement décidés à le sauver malgré ce sombre pronostic.



Our Farm Sanctuary / Facebook

« Follement amoureux de lui »

Le chat reprend progressivement le cours normal de sa vie. Il joue, réclame des câlins et se fait des amis, tant parmi les humains qui l’entourent que ses congénères.

« Nous sommes tous follement amoureux de lui », poursuit Sophia Kartsonis. Fotis est bien engagé sur le chemin de la guérison. Dès qu’il sera totalement rétabli, il pourra commencer une toute nouvelle aventure. On lui a, en effet, trouvé une belle mission sur mesure ; elle consistera pour le courageux félin à intervenir en tant que chat de thérapie dans les hôpitaux.

A lire aussi : Ce chaton devait être euthanasié à cause d'une maladie neurologique, mais une femme décide de lui donner une seconde chance (vidéo)

Il apportera ainsi du réconfort aux personnes hospitalisées, notamment celles victimes de brûlures. Elles comprendront en le voyant que, quoi que l’on soit amené à traverser, il faut toujours se battre et garder espoir pour voir le bout du tunnel.