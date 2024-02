Quand un chat espiègle décide que lui et sa propriétaire feront la grasse matinée au lieu d'aller au travail (vidéo)

Dire à son patron que l’on est en retard « à cause du chat », c’est le meilleur moyen d’avoir droit, au mieux, à un regard étonné, et au pire, à un sérieux rappel à l’ordre de sa part. Pourtant, dans le cas du félin dont il est question ici, sa propriétaire dispose d’images pour prouver ses dires.

Chaque jour apporte son lot d’exploits et de situations étonnantes dont les protagonistes sont nos chers animaux de compagnie. Les chats font évidemment partie du lot et se mettent même en évidence dans ce domaine, usant de leur intelligence et de leur espièglerie pour nous réserver bien des surprises.

Une vidéo, partagée le mercredi 31 janvier 2024 par le Daily Mail sur son compte TikTok et relayée par Parade Pets, nous permet de découvrir les facéties de l’un de ces minets qui ne manquent pas d’idées pour épicer notre quotidien.

La séquence dure 28 secondes. Au départ, on peut y voir le chat tranquillement couché sur la table, dans la chambre à coucher de sa propriétaire. On entend ensuite le réveil sonner sur le téléphone portable posé sur la table de chevet.

Dès que l’alarme retentit, le félin bondit et se précipite vers le smartphone pour mettre fin au vacarme. On sent clairement que le son du réveil le rend passablement énervé. Ses pas sont décidés et ses gestes traduisent sa ferme décision de faire taire ce tintamarre une bonne fois pour toutes.



@dailymail / TikTok

Quelques coups de patte bien sentis sur l’écran, et le tour est joué !

Après avoir sauté sur la table de nuit et tenté plusieurs coups de patte sur l’écran, le chat a finalement atteint son but. Le silence règne à nouveau dans la chambre, si l’on excepte le fou rire de la maîtresse du quadrupède suscité par l’attitude de ce dernier.

Ce matin-là, elle s’était levée bien avant que l’alarme ne sonne et a ainsi eu l’occasion de percer le mystère de ses récents réveils tardifs.

Son chat avait peut-être le sentiment qu’elle avait besoin de s’accorder quelques grasses matinées (qui sait ?).

Voici la vidéo en question :

