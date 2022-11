Prise de panique, elle cherche son chat partout avant de se rendre compte qu'il était là, sous ses yeux

La propriétaire d’une facétieuse chatte appelée Snooki a avait un temps cru l’avoir perdue. Elle était totalement en panique, mais a fini par se rendre compte que ce n’était pas du tout le cas. Le félin était là, sous ses yeux, mais il était tellement bien caché qu’elle ne l’avait pas remarqué, d’autant plus qu’il était en train de dormir et donc immobile. Un récit rapporté par The Dodo.

Snooki, chatte à la robe blanc et noir, adore dénicher toutes sortes d’endroits improbables pour y faire ses multiples siestes. Sa propriétaire Brianna s’y est habituée depuis le temps, mais cette attitude lui vaut encore parfois quelques surprises, comme cela s’est produit récemment.

Ce jour-là, Brianna était en train de servir leurs repas à ses chats, mais Snooki manquait à l’appel. Ce n’était pas du tout habituel. La jeune femme s’est mise à crier son nom, mais elle ne se présentait toujours pas. Sa maîtresse a très vite commencé à s’inquiéter.

« Je pensais au pire »

« Je l'ai appelée pendant 3 minutes, puis je suis devenu nerveuse parce que la porte de notre maison était ouverte, alors je pensais au pire », confie-t-elle à The Dodo.

Brianna a demandé l’aide de son compagnon. Tous 2 l’ont cherchée partout, mais il n’y avait aucune trace de Snooki. Cette dernière a finalement été retrouvée. Elle ne s’était pas éloignée ; ma chatte s’était tout simplement faufilée dans l’emballage d’une couette posé dans un coin, derrière un petit meuble.



Brianna / The Dodo

Elle était endormie sous les yeux de ses humains, mais parfaitement camouflée. Sa tête a surgi de sa cachette et Brianna a éclaté de rire. Elle était soulagée de la revoir, elle qui s’était déjà imaginé d’innombrables scénarios catastrophe.

Elle n’a pas manqué d’immortaliser la scène en la photographiant. La photo a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux, où les internautes étaient invités à essayer de la repérer. Beaucoup n’y sont pas parvenus.

Brianna / The Dodo

Cette petite anecdote avec Snooki est une preuve de plus que l’on ne s’ennuie jamais quand on vit avec un chat.