Premier trajet mouvementé pour un chaton fraîchement adopté et coincé derrière le tableau de bord d'une voiture

C’est armée de pinces, de clés et de patience qu’une équipe de secouristes, intervenue dans une voiture où un chaton s’était retrouvé pris au piège, s’est mise au travail dimanche à la mi-journée, rapporte 9 News ce lundi 30 octobre.

Les faits se sont déroulés à Blackett dans la banlieue de Sydney, en Australie. Peu avant midi, la nouvelle propriétaire d’un chaton roux en mauvaise posture a appelé les secours. Le motif : son jeune ami félin était coincé dans le tableau de bord de son véhicule.

La dame venait tout juste de l’adopter et l’amenait à la maison. Durant le trajet, sans doute effrayé, le petit minet s’était introduit dans le combiné d’instruments et ne parvenait plus à en ressortir.

La conductrice n’avait aucun moyen de l’en extraire, d’où sa décision de lancer son appel à l’aide. Le service d’incendie et de secours de la Nouvelle-Galles du Sud (Fire and Rescue NSW) a envoyé sur les lieux une unité de pompiers de la station de Ropes Crossing. Elle a été rejointe par l’équipe de secours technique de la ville voisine de Blacktown.



Fire and Rescue NSW

Le tableau de bord démonté

Les intervenants n’ont eu d’autre choix que de procéder au démontage d’éléments du tableau de bord, puis de son panneau principal. Au bout de 2 heures d’efforts, ils sont parvenus à libérer le chaton.



Fire and Rescue NSW

Ils l’ont remis sain et sauf à son adoptante, qui n’avait pas encore choisi de nom jusque-là. La mésaventure lui a facilité la tâche, puisqu’elle a décidé de l’appeler Dashi, diminutif de « dashboard » (tableau de bord en anglais).

Fire and Rescue NSW

La nouvelle vie du petit quadrupède roux démarre sur les chapeaux de roues. L’animal n’a pas perdu de temps pour faire parler de lui dans la région et même bien au-delà avec la médiatisation de son histoire. Tout ce qui compte, c’est qu’il est indemne et a pu découvrir la maison et la famille qui seront les siennes pour toujours.