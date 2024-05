Pour que sa chatte arrête de l’empêcher de travailler, un jeune homme trouve par hasard une adorable solution

Il n’est pas toujours facile pour les propriétaires de chats de travailler sur un ordinateur quand ces petites boules de poils espiègles sont dans les parages. Elles marchent sur le clavier, s’assoient devant l’écran et requièrent toute votre attention. C’est ce qu’a constaté Onyx, un étudiant originaire d’Oklahoma (États-Unis). Sa chatte Mallow n’arrêtait pas de l’interrompre dans son travail lorsque le jeune homme a pris une mesure inhabituelle plutôt efficace.

Le début d’une belle amitié

Onyx et Mallow ont toujours été très proches. Le jeune homme a raconté à Newsweek la jolie histoire de leur rencontre : « C’était une errante vivant dans le hangar utilisé par notre complexe d’appartements. Quand je lisais dehors, Mallow me trouvait toujours d’une manière ou d’une autre. Elle s’allongeait sur mes pieds et sautait parfois sur mes genoux. »

© Onyx Leviathan / You Tube

Lorsqu’il pleuvait, Onyx avait l’habitude de laisser sa porte ouverte pour fournir un abri aux chats errants. « Un jour d’orage, j’ai ouvert la porte, et elle était assise là sur le perron arrière. Je l’ai laissée entrer pour se sécher », a-t-il déclaré. Depuis ce jour d’avril 2019, la chatte n’est jamais repartie et elle a développé un lien puissant avec son nouveau maître.

© Onyx Leviathan / Reddit

Un chat d’épaule

Mallow s’est tellement attachée à Onyx qu’elle a rapidement commencé à l’interrompre chaque fois qu’il travaillait à son bureau. « J’étais retourné à l’université, et elle était contrariée que cela ait détourné mon attention. Elle marchait sur les papiers comme le font les chats et bloquait mon écran », a expliqué Onyx.

© Onyx Leviathan / Reddit

Afin de continuer à travailler sans que la chatte ne se sente rejetée, Onyx l’a mise une fois sur son épaule et Mallow a semblé apprécier cette position. « Je l’ai prise et je l’ai placée là pour plaisanter, et elle a commencé à ronronner », a-t-il déclaré.

Les épaules d’Onyx sont très vite devenues l’endroit préféré de la minette pour se détendre et elle s’y installe à chaque fois que son maître travaille à son bureau.

© Onyx Leviathan / Reddit

Aujourd’hui, Onyx a obtenu son diplôme universitaire et, selon lui, c’est grâce au soutien de Mallow, sa « petite pom-pom girl ». Reconnaissant, il lui a rendu la pareille avec des câlins et des friandises. « Mallow est ma meilleure amie, et ce depuis que je l’ai rencontrée », a déclaré Onyx. « Elle m’a apporté joie et réconfort quand j’en avais le plus besoin », a-t-il tendrement conclu. Et, de toute évidence, Mallow continuera à soutenir son maître encore longtemps !