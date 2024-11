Pour aider une famille de félins abandonnée, une sauveteuse doit faire preuve de beaucoup d’ingéniosité (vidéo)

Pour les sauveteurs, il n’est pas toujours évident d’atteindre les petites boules de poils qu’ils souhaitent aider et ils doivent, dans ce cas, trouver des astuces. Heidi, une spécialiste du sauvetage des chats des rues de New York (États-Unis), a récemment été confrontée à ce problème. Pour sauver une portée de chatons cachée entre 2 clôtures, la jeune femme a dû mettre au point un plan particulièrement ingénieux.

À la tête de l’association Heidi Wrangles Cats située à Brooklyn (États-Unis), Heidi a l’habitude de venir en aide aux petits félins en détresse dans les environs de New York. Rien qu'en 2023, elle a ainsi sauvé plus de 230 chats des rues. Au cours de ces sauvetages, la jeune femme est parfois confrontée à des situations qui demandent un peu de réflexion pour capturer les minous. C’est précisément ce qui est arrivé lorsqu’on l’a contactée à la mi-octobre 2024 pour s’occuper d’une famille de chats abandonnée à New York.

Une famille entière à sauver

Comme le rapporte Cole & Marmalade, la petite famille chat qui était nourrie sous un porche par une personne bienveillante se composait de « Mama Dill », la maman, de « Pickles », le papa, et de « Trouble », un cousin au pelage écaille de tortue.

heidiwranglescats / Instagram

Mama Dill et Pickles réservaient aussi une surprise à leur sauveteuse : une portée de 4 chatons qu’ils avaient cachés entre 2 clôtures de 2 mètres de haut !

En attendant de trouver une solution pour atteindre les nouveau-nés, Heidi s’est occupée des chats adultes. Grâce à leur nature amicale, la sauveteuse a réussi à les attraper à l’aide de pièges sans aucun problème. Elle a même réussi à capturer Pickles et Trouble dans le même piège ! Heidi devait à présent trouver une solution pour les minuscules boules de poils.

heidiwranglescats / Instagram

Une idée ingénieuse

Hors de portée de mains, les 4 chatons nouveau-nés ne pouvaient pas être atteints entre les clôtures. Heidi avait heureusement un plan astucieux. Avant de capturer Mama Dill, une couverture douce et chaude a été posée sur le sol près des bébés. La chatte les a naturellement déposés dessus loin du sol dur et sale.

heidiwranglescats / Instagram

Comme cette couverture étaient pourvue de cordes à chaque extrémité, il suffisait désormais de la soulever lentement afin de créer un petit « hamac » dans lequel se trouvaient les chatons et de le faire passer dans la zone étroite entre les clôtures.

Hormis un des bébés qui a réussi à se faufiler en dehors de son « panier » de sauvetage avant d’être gentiment encouragé à y retourner, tous les chatons ont été rapidement mis en sécurité. Baptisés Half Sour, Gerkin, Cornichon et Relish, les 4 boules de poils ont ensuite rejoint leurs parents au refuge. « Ils grandissent déjà si vite et deviennent beaucoup plus actifs et joueurs ! », a assuré Heidi.

Aujourd’hui en sécurité, les chatons et leur famille sont sur le point de profiter d'une nouvelle vie heureuse à l'intérieur. Une nouvelle vie où ils ne seront plus jamais abandonnés.