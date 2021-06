Par amour pour son chat disparu depuis des mois, cette famille fait tout pour le retrouver

© Stuart Vance / Reach Plc

La perte d'un animal peut engendrer une douleur immense. La famille McConville de Wishaw (Écosse) peut en témoigner. Leur chatte bien-aimée, nommée Poppy, a disparu en février dernier sans laisser de traces.

Amanda McConville et ses enfants, Jack et Lexi, ont été bouleversés par le départ inattendu de leur animal de compagnie. Ce dernier a, comme d'habitude, quitté le domicile le temps d'une promenade. Mais ce jour-là, il n'est jamais revenu, rapporte Daily Record.

La famille a fait tout son possible pour le retrouver. Elle a notamment affiché sa photo dans les commerces locaux et a demandé des renseignements auprès des voisins. La mère a exhorté les riverains à vérifier leurs jardins et leurs garages. En vain.

Poppy est restée introuvable pendant plus de 3 mois, au grand dam de ses propriétaires.

© Amanda McConville

Le chat a parcouru une dizaine de kilomètres

Mais tout espoir n'était pas perdu. Amanda McConville a découvert la photo d'un chat sur Facebook, légendée comme suit : « Est-ce que quelqu'un connaît ce petit chat ? » La personne qui a posté ce message a déclaré que le félin vivait sous un mur, chez elle, depuis quelques semaines.

« J'ai regardé l'image et je savais que c'était elle », a confié Amanda McConville. Cette dernière a appris que Poppy s'était perdue à Murhouse, soit à 12 kilomètres de la maison. Elle a été prise en charge par le refuge Cat Concern et placée en famille d'accueil.

Après avoir contacté les bénévoles, elle a pu récupérer son compagnon à 4 pattes, quelque peu amaigri à la suite de cette mésaventure.

© Stuart Vance / Reach Plc

Jack et Lexi ont tremblé d'excitation lorsqu'ils l'ont aperçu. « Mon amie est de retour ! », s'est exclamé le petit garçon, des étoiles plein les yeux.

« Nous ne pensons pas qu'elle ait parcouru cette distance seule », a déclaré Amanda McConville. « Mais nous ne le saurons jamais. L'essentiel est que nous l'avons récupérée. »