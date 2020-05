Orphelin, ce chaton a mis en place un plan infaillible pour se faire adopter par sa nouvelle famille !

Tequila le chaton s’est non seulement fait un ami pour la vie, Taco le chien en l’occurrence, mais il s’est en plus trouvé une famille.

L’histoire de Tequila et Taco est la preuve que chats et chiens peuvent très bien s’entendre et même être les meilleurs amis du monde.

Le canidé, un Pinscher Nain, avait été offert à Delfina Plaja pour son anniversaire. Elle en était littéralement tombée amoureuse et l’élevait comme son propre enfant avec son mari. « Adorable, affectueux », « débordant d’énergie », mais aimant aussi jouer les chefs, Taco a vite apporté de la bonne humeur au sein de sa famille.

Il éprouvait toutefois quelques difficultés à apprendre la propreté. Alors, pour l’y aider en lui donnant un maximum d’opportunités de sortir pour faire ses besoins dehors, Delfina Plaja a décidé d’installer son bureau en bas de l’immeuble. Le lendemain, un invité surprise est venu à la rencontre de Taco pendant qu’il était à l’extérieur : un chaton surgi de sous une voiture stationnée à proximité. Il s’est avéré que le jeune félin était là depuis un certain temps et qu’un voisin lui donnait tous les jours à manger.

Pour Delfina Plaja, il était clair que le chaton « se sentait seul, parce que c’est lui qui est venu vers Taco, poussé par sa curiosité et son envie de faire connaissance et de jouer ». Au fil des jours, les 2 animaux passaient de plus en plus de temps ensemble.

La jeune femme a même pu gagner la confiance du petit chat en lui offrant des friandises. Elle hésitait toutefois encore à l’accueillir chez elle, jusqu’au jour où un violent orage a éclaté. Depuis la fenêtre de sa cuisine, elle voyait le chaton totalement trempé dehors et en a eu le cœur brisé. Elle est alors descendue en courant et l’a ramené à la maison, où il était enfin au sec et au chaud.

Le petit félin n’était pas très rassuré au départ, mais il s’est aussitôt détendu en retrouvant son ami Taco. Le chaton a ronronné quasiment sans s’arrêter pendant les 2 jours suivants, signe qu’il s’y sentait très bien. Quand lui et le chien ont bu dans la même gamelle d’eau pour la première fois, Delfina Plaja n’a pas pu retenir ses larmes. Il n’en fallait pas plus pour convaincre définitivement le couple de l’adopter à son tour et de lui donner le nom de Tequila.

A lire aussi : "Un chat protège son nouvel objet préféré, même contre ses maîtres !"

La belle amitié qui lie, depuis, Taco et Tequila a encouragé Delfina Plaja à récolter des fonds pour aider d’autres animaux. Elle projette même d’ouvrir un refuge.