La marque de croquettes Nood invite les influenceurs à réaliser un challenge pour en recevoir un échantillon en cadeau

La marque d’alimentation pour chiens et chats Nood invite les pet influenceurs à mettre en scène son produit en dessin, et leur offre en échange un échantillon de croquettes. Elle leur propose également de prendre part à un concours avec, à la clé, un an de croquettes à gagner.

La communauté des « pet-influenceurs » – personnes spécialisées dans l’animal de compagnie et suivies sur les réseaux sociaux – s’agrandit de jour en jour. C’est justement à eux que s’adresse Nood, la marque de croquettes pour chiens et pour chats, en leur proposant de participer à une campagne intitulée Draw my Nood.

Pour cette dernière, Nood s’est associée à MyPetAgency, une agence de marketing d’influence spécialisée dans l’univers des animaux de compagnie. C’est par l’intermédiaire de sa plateforme que s’effectue la démarche.

Le principe est simple. Il est demandé à tout pet-influenceur intéressé par le concept de réaliser un post Instagram mettant en scène des croquettes Nood pour chien ou pour chat, après s’être inscrit sur MyPetAgency.

La publication Instagram en question doit comporter un dessin original avec lesdites croquettes. Elle est à accompagner d’un challenge à choisir parmi les 2 :

Demander aux abonnés du compte Instagram de deviner le dessin

Réaliser le dessin en n’utilisant que 15 croquettes

Le post en question doit, par ailleurs, être associé à 3 stories au minimum pour être validé. Les pet-influenceurs acceptant de prendre part à cette campagne reçoivent, en cadeau, un échantillon de croquettes Nood.

Par ailleurs, les 3 meilleures publications seront sélectionnées par la suite, et leurs auteurs se verront offrir 1 an de croquettes gratuites.

Pour participer à la campagne Draw my Nood dans la catégorie chat, il suffit de cliquer ici. Pour la catégorie chien, cliquer sur ce lien.

A lire aussi : Pour que sa portée voit le jour cette chatte errante force une dame à l'accueillir

Pour rappel, Nood, c’est cette marque qui mise sur des ingrédients de qualité pour fabriquer ses croquettes. Celles-ci sont sans conservateurs, sans colorants, ni arômes artificiels. Des produits qui sont distribués en grandes surfaces et à petit prix. Nous vous avions notamment parlé du soutien qu’elle apporte au refuge AVA (Agir pour la Vie Animale) à Cuy-Saint-Fiacre en Seine-Maritime.