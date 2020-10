À peine arrivée en France, la marque de petfood "Nood" s'engage auprès des animaux en difficulté

Nood signe son entrée sur le marché français de la plus belle des manières, en proposant des recettes variées, complètes, équilibrées et à petits prix. Des croquettes qui sont, en plus, disponibles en grandes surfaces. Nood, c’est aussi un partenariat avec un refuge, grâce auquel des dizaines de chiens sont nourris tous les mois.

Forte de son succès auprès des propriétaires de chiens et de chats australiens, néo-zélandais ou encore canadiens, la marque Nood a débarqué en France en août dernier.

Ce qui a valu la popularité de ses croquettes à l’étranger, ce sont tout d’abord les ingrédients de qualité, soigneusement sélectionnés pour l’élaboration des recettes. Celles-ci sont à base de viande ou de poisson frais (bœuf, poulet, saumon…), complétés de super-aliments, de vitamines et de minéraux.

Nood, ce sont aussi des croquettes fabriquées sans conservateurs, sans colorants, ni arômes artificiels, ainsi qu’une distribution assurée dans les supermarchés. Ce qui rend ces produits de qualité premium particulièrement accessibles, d’autant plus qu’ils sont proposés à petits prix.

La marque d’aliments pour chiens et chats Nood s’illustre également par son engagement auprès des animaux en difficulté, et ce, depuis sa création. En France, c’est avec le refuge AVA (Agir pour la Vie Animale), situé à Cuy-Saint-Fiacre en Seine-Maritime, que l’enseigne a noué un partenariat solidaire. Ainsi, plus de 50 chiens sont nourris chaque mois grâce aux dons en croquettes assurés par Nood.

Le fondateur d’AVA, Thierry Bedossa, s’est d’ailleurs exprimé à propos de la marque : « En tant que Docteur vétérinaire, je suis ravi qu'une marque d'aliments premium pour chiens comme Nood s'implante en France : j'apprécie particulièrement la démarche éthique de Nood dont les dindes et les poulets nécessaires à la fabrication des croquettes sont élevés en liberté, sans cages. Sans céréales, sans ingrédients artificiels et riches en protéines, les aliments Nood raviront sans doute les papilles de nombreux chiens de compagnie ! »