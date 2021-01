Moscou met son réseau ferroviaire au service de la cause animale et vous permet d'adopter un chien ou un chat en prenant le train

Dans le métro moscovite, des affiches montrant des chiens et des chats proposés à l’adoption sont placardées, avec un code QR pour permettre aux usagers d’en savoir plus à leur propos. Une initiative qui a déjà permis à de nombreux animaux de trouver de nouvelles familles.

Chiens et chats des refuges de Moscou attendent d’avoir la chance d’être adoptés et ont plus que jamais besoin d’interactions. C’est pour les y aider qu’a été lancé le projet baptisé « Train des queues et des pattes », comme le rapporte la BBC.

Il consiste à poser, dans certaines rames du métro de la capitale russe et de sa région, des affiches d’animaux proposés à l’adoption. Les photos de ces canidés et félins, provenant de 13 refuges moscovites, sont accompagnées d’un code QR. Ainsi, les usagers intéressés peuvent scanner ce dernier avec leur smartphone et obtenir un maximum d’informations concernant le chien ou le chat correspondant : nom, âge, historique, état de santé, particularités…

Ensuite, s’il le souhaite, l’utilisateur peut accéder à un formulaire en ligne à remplir en vue, afin de fixer un rendez-vous et éventuellement procéder à l’adoption.

Cindy la chienne fait partie des animaux qui ont bénéficié de cette initiative. Natalya l’a, en effet, adoptée après avoir vu sa photo dans le métro.

Pour Ekaterina, qui travaille au refuge Yuna dans le village de Kutyino, « ce projet est une très bonne chose. Il permet non seulement de trouver de nouveaux foyers pour les chats et les chiens, mais aussi de fournir de nombreuses informations sur ces animaux ».

L’autre intérêt, selon elle, c’est qu’il montre aux gens que les animaux ayant longtemps vécu dans les rues peuvent, eux aussi, être socialisés, contrairement à ce que certains peuvent penser. « Il s’agit d’instaurer une nouvelle culture définie par une attitude responsable envers les animaux », ajoute-t-elle.

Voici le reportage (en anglais) de la BBC :