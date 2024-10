"Montrez-nous vos chats" : un quartier historique envahi par des passionnés félins lors d’un événement annuel créé modestement par un blogueur local

Ce qui n’était qu’une petite initiative menée par un amoureux des chats et de son quartier est devenu un évènement annuel rassemblant des centaines de personnes. Loin d’être ennuyés par cet afflux soudain de visiteurs défilant devant chez eux, les habitants se prêtent au jeu et exposent joyeusement leurs amis félins à leurs fenêtres ou devant leurs maisons.

The Wedge est un quartier ancien de la ville de Minneapolis, dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis). Fondé durant les années 1880, la plupart de ses maisons actuelles ont été construites au début du 20e siècle. Ces demeures chargées d’histoire l’ont rendu célèbre, mais depuis quelques années, le quartier est également connu pour sa communauté de passionnés de chats.

Tous les ans, en effet, de nombreuses personnes viennent défiler dans ses rues en brandissant des pancartes sur lesquelles est affiché ce message : « Montrez-nous vos chats ».



Tout avait commencé en 2017, lorsqu’un blogueur local du nom de John Edwards avait lancé la toute première « tournée annuelle des chats » du Wedge. Il guidait alors une poignée de visiteurs pour leur faire découvrir à la fois les maisons historiques et les chats des familles qui les habitent.

20 à 30 personnes y avaient alors pris part. Ce qui n’a plus grand-chose à voir avec les centaines de participants que l’évènement attire désormais. La « tournée annuelle des chats » a pris une ampleur que son créateur n’osait même pas imaginer. « C'est devenu si grand à ce stade qu'il est difficile d'interagir avec les gens », dit-il à The Dodo.

« Un chaos organisé »

« Maintenant, c’est essentiellement une nuée de gens qui se promènent dans le quartier et me suivent en tête de file, poursuit John Edwards. Mais la foule est si nombreuse que je ne peux pas vraiment voir l’arrière de la file. C’est un chaos organisé, qui traverse le quartier et se répand sur les trottoirs. La circulation routière est bloquée. »



Les amoureux des félins sont heureux de faire la connaissance des chats du Wedge et les propriétaires de ces derniers sont tout aussi ravis de les leur montrer. Ils les postent à leurs fenêtres ou les tiennent en laisse sur le perron. D’autres les sortent dans des poussettes ou les présentent même au public en grandes pompes à la manière de la célèbre scène du Roi Lion.

Toujours aussi surpris par le succès de sa « tournée annuelle des chats », John Edwards pense déjà au prochain rendez-vous qui se tiendra le 25 juin 2025.

