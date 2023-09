La chanteuse Mariah Carey adopte 2 chatons d'un refuge : une décision applaudie par l'association PETA

D’habitude, Mariah Carey ne fait pas encore parler d’elle à cette période de l’année. C’est plutôt à l’approche de Noël que la célèbre chanteuse américaine revient sur le devant de la scène grâce à son incontournable chanson de circonstance « All I Want for Christmas Is You ».

L’artiste de 53 ans, maman des magnifiques jumeaux Monroe et Moroccan Scott, 12 ans, occupe toutefois l’actualité animale de ce weekend en ayant adopté 2 chatons issus d’un refuge, rapportait People le dimanche 17 septembre.

L’interprète de « One Sweet Day », « Fantasy », « Dreamlover » ou encore « Without You » a annoncé la nouvelle sur Twitter et d’autres réseaux sociaux. Elle a accompagné ses publications sur ses comptes officiels de superbes photos de famille où elle apparaît aux côtés de ses enfants et des 2 jeunes félins en question.

Summer prolonged... even though I try, I can't let go! ??Introducing #DemKittens, the new adopted family members: Nacho & Rocky Jr. ???????? pic.twitter.com/3VyFNmUwjs — Mariah Carey (@MariahCarey) September 17, 2023

Ces derniers, qui arborent une belle robe rousse, répondent aux noms de Nacho et Rocky Jr. Par cette double adoption, la native de Huntington dans l’Etat de New York entend ainsi « prolonger l’été », comme elle l’indique en légende.

PETA salue la démarche de Mariah Carey

Le même post repris sur Instagram a suscité une réaction plus que positive de la part de l’association américaine de protection animale PETA. Après avoir souhaité la bienvenue aux 2 minets, l’organisation a salué la démarche de Mariah Carey. « En choisissant l'adoption, vous ne faites pas que changer leur vie, mais soutenez aussi la cause des innombrables animaux des refuges. Votre influence dépasse bien ce stade, et il est réconfortant de vous voir vous en servir pour promouvoir l'importance d'adopter des animaux des refuges », a-t-elle effectivement commenté.

Ce n’est pas la première fois que PETA félicite la chanteuse pour son engagement à l’égard de la cause animale. En 2017, l’association avait remis à Mariah Carey le prix « Angel for Animals Award » pour avoir promu l’adoption par le biais du film d’animation « All I Want for Christmas Is You », basé sur la chanson éponyme.

