NRJ Music Awards : le Jack Russel de la chanteuse Mariah Carey disparaît mystérieusement lors d'un Duplex

Intervenant en duplex lors des NRJ Music Awards 2020, Mariah Carey était accompagnée de son chien, mais ce dernier s’est volatilisé comme par magie sous les regards de téléspectateurs incrédules. Un détail qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment Twitter.

A quelques semaines de Noël, et même s’il sera différent des autres cette année à cause de la Covid-19, on commence à ressortir les vieux classiques associés aux fêtes de fin d’année, dont le morceau « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey. La chanteuse de 50 ans, il en a justement été question le weekend dernier à l’occasion de la 22e édition des NRJ Music Awards.

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie avait eu lieu sans public ce samedi (5 décembre 2020), à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. Présentée par Nikos Aliagas, elle était produite et retransmise par TF1.

Un Award d’honneur a été décerné à Mariah Carey, qui a ainsi été jointe lors de l’émission, mais pas en direct. La native de Long Island, dans l’Etat de New York, est ainsi apparue dans une ambiance totalement « noellistique » : pyjama de circonstance, cadeaux emballés, sapin richement décoré…

A ses côtés, sur son canapé, on pouvait également voir son chien. Il est l’un des 8 Jack Russell Terriers qui constituent sa large famille canine.

Toutefois, le quadrupède a progressivement et mystérieusement disparu de l’image, un peu comme s’il avait fondu, comme l’ont remarqué de nombreux internautes. Beaucoup d’entre eux ont évoqué l’incident sur Twitter, comme le rapporte le Huffington Post.

Bien évidemment, le chien de Mariah Carey ne s’est pas vu offrir une cape d’invisibilité à l’approche du 25 décembre. Il s’agit tout simplement d’une petite anomalie qui s’est glissée dans le montage de l’intervention enregistrée de l’interprète de « My All », « I Don't Wanna Cry » ou encore « Dreamlover ».