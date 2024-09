Les retrouvailles inespérées d'un chat perdu en Norvège et sa famille normande après un an de séparation

Quel incroyable périple que celui qu’a vécu Moustik, un chat sénior originaire de Normandie et s’étant perdu en Norvège. Son propriétaire avait dû se résoudre à rentrer en France sans lui, mais sur place, les recherches se sont poursuivies.

Moustik, un chat de 14 ans, est « un miraculé » d’après son propriétaire Jean-Philippe Vanier, qui habite près d’Isigny-sur-Mer dans le Calvados. Le félin a effectivement vécu une aventure à peine croyable, ayant survécu au froid extrême et à l’errance, comme le rapporte France 3 Régions (reportage en fin d'article).

Au cours de l’été 2023, Jean-Philippe Vanier s’était rendu en camping-car en Norvège avec son chien et Moustik. Tout allait bien jusqu’à la disparition du matou. Le trio se trouvait alors à Bodø, au nord du cercle polaire.

L’homme ne s’était pas aperçu tout de suite de l’absence du chat et avait déjà parcouru des dizaines de kilomètres. Dès qu’il l’a su, il avait rebroussé chemin pour le chercher. Il en avait fait de même à 2 autres endroits par lesquels il était passé, mais l’animal restait introuvable.

Jean-Philippe Vanier était dévasté. Ces vacances en Scandinavie avaient perdu toute leur saveur sans Moustik. « Je n’appréciais plus rien. Je ne regardais plus les paysages », se souvient-il.

Le Calvadosien est resté sans nouvelles de son chat jusqu’au mois de janvier 2024. Il était alors rentré en France quand il a été contacté par Frida Pettersen, membre de l’association norvégienne Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.

« C’était absolument exceptionnel »

Celle-ci lui annonçait que Moustik venait d’être retrouvé sous un abri de jardin par une famille. Il était mal en point et dans un état de maigreur extrême. « Selon le vétérinaire, il n’aurait pas survécu une semaine de plus », indique Frida Pettersen, d’autant plus qu’il y avait une tempête de neige. Il risquait même l’amputation de la queue, mais celle-ci n’aura finalement pas lieu.



France 3 Normandie / YouTube

Après plusieurs mois de soins, le chat a retrouvé des forces et repris du poids. Quasiment un an après s’être volatilisé, Moustik a pu rentrer chez lui, auprès de son maître et de son ami canin.

Jean-Philippe Vanier est reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement. « Là-bas, il y avait 25 000 personnes qui cherchaient mon chat. C’était absolument exceptionnel pour moi », conclut-il.